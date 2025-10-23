Ukraińcy zwrócili się do Polaków. 10 minut przed meczem z Legią w Krakowie
Dosłownie dziesięć minut przed rozpoczęciem spotkania Szachatara Donieck z Legią Warszawa na telebimie stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie wyświetliło się krótkie wideo. W ten sposób ukraiński klub zwrócił się do Polaków, a w szczególności władz Wisły, dzięki uprzejmości której Szachtar rozgrywa domowe mecze w stolicy małopolski.
W czwartek o godz. 18:45 rozpoczęło się spotkanie Szachatara Donieck i Legii Warszawa w drugiej kolejce Ligi Konferencji. Kiedy piłkarze obu drużyn przebywali jeszcze w szatni, nagle spiker krakowskiego obiektu im. Henryka Reymana zapowiedział... materiał filmowy.
Usłyszeliśmy, że wideo przygotowały władze ukraińskiego klubu. W ten sposób Szachtar chciał podziękować Polakom za pomoc w trakcie toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą. W krótkim kilkudziesięciosekundowym filmie wystąpiło paru zawodników donieckiej drużyny.
Przekazali oni ciepłe słowa skierowane do obywateli naszego kraju. Podziękowali także Wiśle Kraków, która udostępniła swój stadion Szachatarowi na domowe mecze europejskich pucharów tego sezonu.
Z Krakowa, Michał Chmielewski.