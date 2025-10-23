Ukraińcy zwrócili się do Polaków. 10 minut przed meczem z Legią w Krakowie

Dosłownie dziesięć minut przed rozpoczęciem spotkania Szachatara Donieck z Legią Warszawa na telebimie stadionu im. Henryka Reymana w Krakowie wyświetliło się krótkie wideo. W ten sposób ukraiński klub zwrócił się do Polaków, a w szczególności władz Wisły, dzięki uprzejmości której Szachtar rozgrywa domowe mecze w stolicy małopolski.