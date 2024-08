UEFA znowu bezwzględna dla Wisły Kraków. Dotkliwa kara, to oficjalnie

Wisła Kraków w dość nietypowy sposób zyskała sobie szansę na walkę o udział w europejskich rozgrywkach - choć ekipa z Reymonta niezmiennie rywalizuje na krajowym podwórku w Betclic 1. Lidze, to dzięki triumfowi w Pucharze Polski mogła ona podejść do eliminacji Ligi Europy .

UEFA kolejny raz bez litości dla Wisły Kraków. Kara po meczu ze Spartakiem

Co łączy te dwa wątki? Otóż przy obu tych dwumeczach "Biała Gwiazda" była karana grzywnami przez UEFA z powodu zachowania jej fanów i ta niezbyt przyjemna seria znalazła swoją kontynuację po tym, jak zespół z "Grodu Kraka" przystąpił do kwalifikacji Ligi Konferencji .

Mowa tu konkretnie o kwocie 40 500 euro (ok. 175 000 zł), a całe zamieszanie związane jest z użyciem przez kibiców materiałów pirotechnicznych podczas ich pobytu na słowackim stadionie. Wyskok ten nie umknął przedstawicielowi UEFA ...

Wisła Kraków - Spartak Trnawa. Kiedy mecz el. Ligi Konferencji?

Tymczasem wielkimi krokami zbliża się rewanż ze Spartakiem - dojdzie do niego już 15 sierpnia o godz. 20.30. Na tekstową relację na żywo z tego spotkania zapraszamy oczywiście do Interii Sport, transmisja telewizyjna dostępna będzie w TV 6, Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3 i Polsat Box Go.