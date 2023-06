UEFA zignorowała Lecha Poznań. Polska drużyna całkowicie pominięta

W starciu tym mimo wszystko nie zabrakło pewnych kontrowersji - kibice West Hamu niestety nie popisali się swoim zachowaniem i wielokrotnie rzucali w stronę murawy plastikowymi kubkami, w końcu trafiając w głowę (do krwi) Cristiano Biraghiego. Niemniej potyczkę udało się we względnym spokoju doprowadzić do końca, a potem... przyszedł już tylko czas na podsumowania.