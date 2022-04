UEFA zawiesiła dwóch trenerów. To efekt ich bójki po meczu w Lidze Konferencji

W 1/4 finału Ligi Konferencji doszło do konfrontacji FK Bodo/Glimt z AS Roma. W pierwszym meczu gospodarze wygrali 2-1. Radość z triumfu zakłóciły jednak wydarzenia, do jakich doszło po ostatnim gwizdku.

W tunelu do szatni starli się fizycznie trener norweskiego zespołu Kjetil Knutsen i Nuno Santos - szkoleniowiec bramkarzy rzymian. Nie udało się ustalić, kto kogo uderzył pierwszy. Wiadomo natomiast, że obaj panowie naruszyli nietykalność cielesną przeciwnika.

Na miejsce wezwana została najpierw miejscowa policja. Potem na obiekt dotarli również mundurowi z Włoch, wezwani z lotniska. Nikt nie złożył jednak oficjalnej skargi, więc śledztwo nie jest prowadzone.

Jak można było się spodziewać, swoje postępowanie natychmiast uruchomiła natomiast UEFA.

Roma - Bodo/Glimt. UEFA dmucha na zimne

W poniedziałek wieczorem poznaliśmy jego efekt. Obaj trenerzy zostali czasowo zawieszeni w rozgrywkach organizowanych przez Europejską Unię Piłkarską. Decyzję ogłosiła Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny (CEDB).

"Zawieszenie będzie obowiązywać do czasu gruntownego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia" - czytamy w komunikacie UEFA.

Decyzja ma charakter środka zapobiegawczego. W najbliższy czwartek dojdzie do potyczki rewanżowej między Romą a Bodo/Glimt. Stawką będzie awans do półfinału Ligi Konferencji.

