UEFA wyklucza klub tuż przed meczem. Kuriozalna sytuacja

Ukraińcy nie mieli kim grać. Komunikat UEFA był tylko formalnością

No właśnie, mieli. Klub w ostatnich tygodniach wpadł w poważne tarapaty finansowe. Wystarczyło spojrzeć tylko na kadrę, by uświadomić sobie jak w tragicznej sytuacji znalazła się ekipa stacjonująca za naszą wschodnią granicą. Obecnie gotowych do gry jest zaledwie kilku piłkarzy. Co prawda szkoleniowiec zapowiadał w mediach wzmocnienia, lecz te nie nadchodziły. Wreszcie UEFA uderzyła pięścią w stół i wydała bezwzględny komunikat zaledwie kilkadziesiąt godzin przed meczem eliminacji Ligi Konferencji.