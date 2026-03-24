UEFA wraca do meczu Lecha. Bramki Ishaka pod lupą. Jest oficjalny komunikat

Jakub Rzeźnicki

Mimo naprawdę dobrej postawy w rewanżowym spotkaniu z Szachtarem i zwycięstwa 2:1 Lech Poznań odpadł z Ligi Konferencji Europy na etapie 1/8 finału. Niekwestionowanym liderem "Kolejorza" był zdobywca dwóch bramek - Mikael Ishak. Pięć dni po spotkaniu z ekipą z Doniecka ukazał się wyjątkowy komunikat ze strony UEFA. Jak się okazuje, trafienia napastnika wzięto pod lupę.

Gole Mikaela Ishaka znalazły się pod lupą UEFA

Po porażce 1:3 w Poznaniu Lech przystąpił do rewanżu z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z wiarą w możliwość odwrócenia losów rywalizacji. I był od włos od sukcesu.

Do przerwy po dwóch trafieniach Mikaela Ishaka "Kolejorz" prowadził 2:0. Gdyby mecz zakończył się takim rezultatem, potrzebna byłaby dogrywka. Niestety jeden błąd zaważył na odpadnięciu Poznaniaków.

W 67. minucie po serii niefortunnych zdarzeń i pomyłek piłkę do własnej bramki skierował Joao Moutinho, a fatalnie w tej sytuacji zachował si e bramkarz Bartosz Mrozek. Więcej goli już nie padło, a Lech, choć wygrał, odpadł z rozgrywek.

Pięć dni po feralnej rywalizacji ukazał się wyjątkowy komunikat ze strony UEFA. Jego bohaterem został szwedzki napastnik. Pod lupę wzięto jego trafienia.

Mikael Ishak zostaje najlepszym strzelcem w historii Ligi Konferencji
brzmiał komunikat UEFA.

Dodając trafienia z rewanżu z Szachtarem Donieck, Ishak jako pierwszy piłkarz w historii utworzonych w 2021 roku rozgrywek zanotował 13 trafień w głównej fazie Ligi Konferencji Europy. Tylko w bieżącej kampanii strzelił w niej osiem goli.

Wyczyn snajpera Lecha zasługuje na wielkie uznanie. W klasyfikacji najlepszych strzelców LKE wyprzedził on Arthura Carbala, Vangelisa Pavlidisa oraz Erana Zahaviego. Wymieniona trójka ma po 12 goli w rozgrywkach.

Mikael Ishak celebrujący gola
Mikael Ishak
Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak
