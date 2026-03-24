UEFA wraca do meczu Lecha. Bramki Ishaka pod lupą. Jest oficjalny komunikat

Po porażce 1:3 w Poznaniu Lech przystąpił do rewanżu z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy z wiarą w możliwość odwrócenia losów rywalizacji. I był od włos od sukcesu.

Lech zrewanżował się Szachtarowi. Wygrana nie dała awansu

Do przerwy po dwóch trafieniach Mikaela Ishaka "Kolejorz" prowadził 2:0. Gdyby mecz zakończył się takim rezultatem, potrzebna byłaby dogrywka. Niestety jeden błąd zaważył na odpadnięciu Poznaniaków.

W 67. minucie po serii niefortunnych zdarzeń i pomyłek piłkę do własnej bramki skierował Joao Moutinho, a fatalnie w tej sytuacji zachował si e bramkarz Bartosz Mrozek. Więcej goli już nie padło, a Lech, choć wygrał, odpadł z rozgrywek.

UEFA ogłasza ws. Ishaka. Wielki wyczyn napastnika Lecha

Pięć dni po feralnej rywalizacji ukazał się wyjątkowy komunikat ze strony UEFA. Jego bohaterem został szwedzki napastnik. Pod lupę wzięto jego trafienia.

Mikael Ishak zostaje najlepszym strzelcem w historii Ligi Konferencji

Dodając trafienia z rewanżu z Szachtarem Donieck, Ishak jako pierwszy piłkarz w historii utworzonych w 2021 roku rozgrywek zanotował 13 trafień w głównej fazie Ligi Konferencji Europy. Tylko w bieżącej kampanii strzelił w niej osiem goli.

Wyczyn snajpera Lecha zasługuje na wielkie uznanie. W klasyfikacji najlepszych strzelców LKE wyprzedził on Arthura Carbala, Vangelisa Pavlidisa oraz Erana Zahaviego. Wymieniona trójka ma po 12 goli w rozgrywkach.

Mikael Ishak celebrujący gola Marcin Golba AFP

Mikael Ishak

Lech Poznań. Trener Niels Frederiksen, Daniel Hakans, Mikael Ishak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

