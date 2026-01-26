UEFA ukarała polskie kluby, nagły komunikat. Kary finansowe i jedno zawieszenie

Polska w bieżącym sezonie doczekała się naprawdę pokaźnej reprezentacji w rozgrywkach Ligi Konferencji - do fazy ligowej tych zmagań podeszły bowiem łącznie aż cztery kluby z kraju nad Wisłą.

Ostatecznie awans do etapu pucharowego wywalczyły trzy ekipy - po odpadnięciu Legii Warszawa na placu boju pozostały Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. I tak się składa, że "Kolejorz", "Jaga" oraz "Medaliki"... właśnie zostały ukarane przez UEFA.

UEFA ukarała polskie kluby. Lech, Jagiellonia i Raków poznały oficjalną decyzję

Zgodnie z raportem opublikowanym przez Komisję Kontroli, Etyki i Dyscypliny tej organizacji Lech będzie musiał zapłacić 14 tys. euro grzywny z powodu zablokowanych przejść ewakuacyjnych podczas potyczki z Mainz z 11 grudnia.

Sytuacja białostoczan jest dosyć podobna - również 11 grudnia, podczas rywalizacji z Rayo Vallecano, miało dojść do analogicznego incydentu, za który jednak "Duma Podlasia" otrzymała karę w wysokości 20 tys. euro.

Jeśli zaś mowa o Rakowie, to tutaj komisja UEFA wróciła do starcia "Czerwono-Niebieskich" z Omonią Nikozja z 18 grudnia - i tu ukarano konkretnie Artura Płatka, doradcę zarządu klubu ds. sportowych, który miał się wykazać bliżej niesprecyzowanym "niesportowym zachowaniem". Został on zawieszony na jedno spotkanie odbywające się pod egidą UEFA, natomiast na razie odstąpiono od egzekwowania sankcji na okres próby wynoszący jeden rok.

Liga Konferencji. Lech i Jagiellonia wciąż nie są pewne awansu do 1/8 finału

Z trójki Lech - Jagiellonia - Raków jedynie ostatnia z drużyn jest już pewna udziału w 1/8 finału Ligi Konferencji. "Kolejorz" i "Jaga" mają przed sobą tymczasem jeszcze dwumecze w fazie play-off, w której zmierzą się odpowiednio z fińskim KuPS oraz włoską Fiorentiną. Potyczki zostaną rozegrane 19 i 26 lutego.

