UEFA ukarała klub reprezentanta Polski

Liga Konferencji

Akty chuligaństwa popełnione przez kibiców Olympique'u Marsylia były podstawą do dokuczliwych kar, które we wtorek UEFA nałożyła na francuski klub. Oznacza to zamknięcie części trybun stadionu podczas półfinału Ligi Konferencji przeciw Feyenoordowi oraz wysoką grzywnę.

Zdjęcie Kibice OM / AFP