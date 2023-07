UEFA ukarała Juventus. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik nie zagrają w Lidze Konferencji

"Stara Dama" została za ten proceder ukarana także na włoskim "podwórku". Początkowo z tego tytułu odjęto jej aż 15 punktów w tabeli Serie A , lecz później kara została zredukowana do 10 "oczek". Z tego powodu Juventus zakwalifikował się nie do Ligi Mistrzów, a do Ligi Konferencji, w której i tak nie będzie mógł wystąpić, co odbije się na finansach słynnego klubu.