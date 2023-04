UEFA uderzyła karami w Lecha Poznań. Jedna pozycja mocno zaskakuje

Lech Poznań to jeden z "ulubionych" klubów Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA - niemal co miesiąc organ ten nakłada na mistrza Polski kary liczone w dziesiątkach, a czasem i setkach tysięcy złotych. Nie inaczej było i po dwumeczu z Djurgårdens IF - organ UEFA uznał, że fani z Poznania złamali przepisy tak podczas pierwszego spotkania przy Bułgarskiej, jak i podczas rewanżu na Tele2 Arenie. Jedna pozycja na liście kar jest jednak mocno intrygująca, bo dotyczy... samych piłkarzy "Kolejorza".