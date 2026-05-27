UEFA sięga głęboko do kieszeni. Fortuna dla triumfatora Ligi Konferencji

Rozgrywki Ligi Konferencji w tym sezonie były wyjątkowo emocjonujące dla polskich kibiców. Po raz pierwszy w historii nasza federacja dysponowała aż czterema polskimi drużynami w zasadniczej europejskich pucharów. Dotychczas najlepszym możliwym rezultatem były dwa kluby w kluczowej fazie tych samych rozgrywek.

W najlepszych nastrojach po fazie ligowej zdecydowanie byli sympatycy Rakowa Częstochowa. "Medaliki" zakończyły fazę ligową na drugim miejscu, co dało im automatycznie awans do 1/8 finału. W barażach znaleźli się natomiast zawodnicy Lecha Poznań oraz Jagiellonii Białystok. Jedynie Legia Warszawa odpadła już na etapie fazy ligowej.

Finalnie 1/8 finału okazała się dla Polaków barierą nie do przejścia. Na tym etapie rozgrywek odpadli Lech i Raków, a rundę wcześniej z europejskimi pucharami pożegnała się Jagiellonia. Prawdziwym "katem" okazała się Fiorentina, która w dwóch kolejnych rundach wyeliminowała zespoły z Białegostoku oraz Częstochowy. Lech odpadł z kolei z późniejszym półfinalistą Szachtarem Donieck.

Finaliści Ligi Konferencji grali o prawdziwą fortunę. UEFA nie skąpi grosza

Wielki finał Ligi Konferencji w tym roku odbył się w Lipsku. W ostatecznym starciu o trofeum naprzeciw siebie stanęli zawodnicy Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Anglicy od samego początku sezonu byli stawiani w gronie faworytów, toteż ich obecność w decydującym meczu nie była specjalnie zaskakująca.

Trochę inaczej wygląda sprawa z Rayo. Hiszpanie po prawie 25 latach wrócili do europejskich pucharów, a w drodze do finału pokonywali m.in. AEK Ateny oraz RC Strasbourg. W fazie ligowej klub z Madrytu okazywał się lepszy od Lecha oraz Jagiellonii.

Triumf w Lidze Konferencji wiąże się nie tylko z prestiżem, ale również i bardzo obfitymi nagrodami finansowymi. UEFA nie szczędzi grosza dla najlepszych, czego uczestnicy finału są najlepszym możliwym przykładem. Ile zarobi triumfator Ligi Konferencji w sezonie 2025/26?

UEFA za sam awans do finału Ligi Konferencji zapłaci każdemu z uczestników cztery miliony euro. Triumfator jako bonus otrzyma dodatkowe trzy miliony euro. Jak oszacował profil "Football Meets Data" na portalu "X" w przypadku zwycięstwa Rayo przez całą edycję zarobiłby dokładnie 20,8 mln euro. W przypadku Crystal Palace mowa o wypłacie rzędu 20,4 mln euro.

Co ciekawe, triumfator LK na pewno zarobi mniej od Kajratu Ałmaty, który w fazie ligowej Ligi Mistrzów zanotował tylko jeden remis oraz siedem porażek. Kazachowie przez cały sezon 2025/26 w Europie zarobili 21,2 mln. euro. Ten przykład idealnie pokazuje jak ogromne znaczenie ma regularna gra w Champions League.

Jak w finansowym zestawieniu wyglądają polskie kluby? Najwięcej zarobili Lech Poznań (9,4 mln euro) oraz Raków Częstochowa (9,2 mln euro). Na nieco mniejsze wynagrodzenie liczyć mogli natomiast Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa, na konto których trafiło 7,7 mln euro.

Piłkarze Crystal Palace BEN STANSALL AFP

Piłkarze Rayo Vallecano wraz z fanami celebrują gola w Lidze Konferencji GUILLERMO MARTINEZ AFP

Trofeum Ligi Konferencji UEFA Marcin Golba AFP





