UEFA podjęła decyzję ws. meczu Legii Warszawa. Posypały się kary

Już w 14. minucie do siatki trafił Rafał Augustyniak, zapewniając gospodarzom prowadzenie. Wynik na 2:0 ustalił z rzutu karnego Josue. 33-latek pewnie wykonał jedenastkę i tym samym przypieczętował trzecie już zwycięstwo Legii w trakcie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Dzięki temu podopieczni Kosty Runjaicia prowadzą w tabeli i są na drodze do awansu do fazy pucharowej.