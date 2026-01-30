Partner merytoryczny: Eleven Sports

UEFA ogłosiła ws. polskich klubów. Ostateczny komunikat, już nie ma odwrotu

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wielkimi krokami zbliżają się kolejne występy polskich klubów w Lidze Konferencji. W fazie barażowej Lech Poznań zagra z KuPS Kuopio, natomiast Jagiellonia Białystok powalczy z Fiorentiną. Przed emocjonującymi starciami UEFA wydała oficjalny komunikat ws. tych spotkań. Są to wyjątkowo istotne wieści dla polskich kibiców.

Aleksander Čeferin, prezes UEFA
Aleksander Čeferin, prezes UEFAAFP

Jesienne rozgrywki w Lidze Konferencji były dla polskich kibiców wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować aż cztery kluby z naszego kraju w zasadniczej fazie europejskich pucharów. Przez sześć kolejnych wieczorów oglądaliśmy zmagania Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa.

Ostatecznie najlepiej w całej rywalizacji wypadł Raków. Popularne "Medaliki" prowadzone jeszcze przez Marka Papszuna przez całą fazę ligową nie zanotowali porażki, co pozwoliło im zakończyć rywalizację na drugiej pozycji. Na miejscach oznaczających przywilej gry w fazie pucharowej znaleźli się również Lech i Jagiellonia. Zawiodła jedynie Legia Warszawa, która porażką z armeńskim FC Noah przekreśliła swoje szanse.

Raków jako wicemistrz fazy ligowej wywalczył automatyczny awans do 1/8 finału rozgrywek. Nieco wcześniej do rywalizacji dołączą Lech i Jagiellonia, których czeka dwumecz barażowy.

Zobacz również:

Trener Legii Warszawa Marek Papszun
Ekstraklasa

Papszun zaskoczył przed debiutem w Legii. Skreślił kilku zawodników

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    UEFA z ostateczną decyzją. Polskie kluby z ważnymi wieściami przed meczami Ligi Konferencji

    11. na zakończenie fazy ligowej Lech w fazie barażowej będzie miał, przynajmniej teoretycznie, łatwiejsze zadanie od swojego ligowego konkurenta. "Kolejorz" zmierzy się bowiem z fińskim KuPS Kuopio, którego barwy do niedawna bronił jeszcze Piotr Parzyszek. W przypadku awansu mistrz Polski w 1/8 finału może zagrać z hiszpańskim Rayo Vallecano lub ukraińskim Szachtarem Donieck.

    Jak już wspomniano, zdecydowanie trudniejsze wyzwanie czeka Jagiellonię. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca będzie musiała stoczyć dwumecz z Fiorentiną. Włosi jesienią znajdowali się w ogromnym kryzysie. W Serie A seryjnie przegrywali i znaleźli się na dnie ligowej tabeli. Rywal "Jagi" w ostatnich tygodniach spisuje się jednak znacznie lepiej i jest już o krok, by wydostać się ze strefy spadkowej. Co ciekawe, w przypadku awansu Jagiellonia w 1/8 finału może zagrać z ... Rakowem.

    Do kolejnych starć polskich klubów w Lidze Konferencji pozostało jeszcze trochę czasu. W oczekiwaniu UEFA wydała komunikat, który może zadowolić wielu polskich kibiców. Europejska federacja opublikowała terminarz spotkań barażowych Ligi Konferencji. Sympatycy futbolu w Polsce nie będą musieli wybierać pomiędzy meczami Lecha i Jagiellonii - żaden z nich nie będzie się nakładać.

    19 lutego jako pierwsi na murawę wyjdą zawodnicy Lecha, którzy kolejny rok gry w europejskich pucharach zaczną od dalekiego wyjazdu do Finlandii. Ten mecz o 18:45, natomiast punktualnie o 21:00 Jagiellonia podejmie u siebie Fiorentinę. Tydzień później dojdzie do zamiany - mecz "Jagi" we Florencji rozpocznie się o 18:45, a rewanż przy Bułgarskiej o godzinie 21:00.

    Spotkania polskich klubów w Lidze Konferencji będą transmitowane przez Polsat Sport. Relacje tekstowe będzie można znaleźć w serwisie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Inauguracja ligowego roku okazała się dla "Gieksy" udana. Bramki Bartosza Nowaka i Arkadiusza Jędrycha przełożyły się na komplet punktów
    Ekstraklasa

    Atomowa inauguracja Ekstraklasy. Cztery gole, dwa "skasowane". I jeden bohater

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Piłkarz w niebieskiej koszulce drużyny Lech Poznań, z widocznym logotypem sponsora, wykonuje gesty rękoma na tle rozmytej publiczności na stadionie.
    Mikael Ishak, 22.07.2025 r.Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Jesus Imaz (Jagiellonia)
    Jesus Imaz (Jagiellonia)Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Biała kula z logo UEFA Conference League umieszczona w przezroczystym naczyniu, obok znajduje się druga, przezroczysta kula. Główna kula jest wyraźnie oznakowana i wskazuje na związek z rozgrywkami piłkarskimi.
    Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26VALENTIN FLAURAUDAFP
    Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja