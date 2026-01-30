Jesienne rozgrywki w Lidze Konferencji były dla polskich kibiców wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować aż cztery kluby z naszego kraju w zasadniczej fazie europejskich pucharów. Przez sześć kolejnych wieczorów oglądaliśmy zmagania Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa.

Ostatecznie najlepiej w całej rywalizacji wypadł Raków. Popularne "Medaliki" prowadzone jeszcze przez Marka Papszuna przez całą fazę ligową nie zanotowali porażki, co pozwoliło im zakończyć rywalizację na drugiej pozycji. Na miejscach oznaczających przywilej gry w fazie pucharowej znaleźli się również Lech i Jagiellonia. Zawiodła jedynie Legia Warszawa, która porażką z armeńskim FC Noah przekreśliła swoje szanse.

Raków jako wicemistrz fazy ligowej wywalczył automatyczny awans do 1/8 finału rozgrywek. Nieco wcześniej do rywalizacji dołączą Lech i Jagiellonia, których czeka dwumecz barażowy.

UEFA z ostateczną decyzją. Polskie kluby z ważnymi wieściami przed meczami Ligi Konferencji

11. na zakończenie fazy ligowej Lech w fazie barażowej będzie miał, przynajmniej teoretycznie, łatwiejsze zadanie od swojego ligowego konkurenta. "Kolejorz" zmierzy się bowiem z fińskim KuPS Kuopio, którego barwy do niedawna bronił jeszcze Piotr Parzyszek. W przypadku awansu mistrz Polski w 1/8 finału może zagrać z hiszpańskim Rayo Vallecano lub ukraińskim Szachtarem Donieck.

Jak już wspomniano, zdecydowanie trudniejsze wyzwanie czeka Jagiellonię. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca będzie musiała stoczyć dwumecz z Fiorentiną. Włosi jesienią znajdowali się w ogromnym kryzysie. W Serie A seryjnie przegrywali i znaleźli się na dnie ligowej tabeli. Rywal "Jagi" w ostatnich tygodniach spisuje się jednak znacznie lepiej i jest już o krok, by wydostać się ze strefy spadkowej. Co ciekawe, w przypadku awansu Jagiellonia w 1/8 finału może zagrać z ... Rakowem.

Do kolejnych starć polskich klubów w Lidze Konferencji pozostało jeszcze trochę czasu. W oczekiwaniu UEFA wydała komunikat, który może zadowolić wielu polskich kibiców. Europejska federacja opublikowała terminarz spotkań barażowych Ligi Konferencji. Sympatycy futbolu w Polsce nie będą musieli wybierać pomiędzy meczami Lecha i Jagiellonii - żaden z nich nie będzie się nakładać.

19 lutego jako pierwsi na murawę wyjdą zawodnicy Lecha, którzy kolejny rok gry w europejskich pucharach zaczną od dalekiego wyjazdu do Finlandii. Ten mecz o 18:45, natomiast punktualnie o 21:00 Jagiellonia podejmie u siebie Fiorentinę. Tydzień później dojdzie do zamiany - mecz "Jagi" we Florencji rozpocznie się o 18:45, a rewanż przy Bułgarskiej o godzinie 21:00.

Spotkania polskich klubów w Lidze Konferencji będą transmitowane przez Polsat Sport. Relacje tekstowe będzie można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Mikael Ishak, 22.07.2025 r. Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jesus Imaz (Jagiellonia) Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 VALENTIN FLAURAUD AFP

