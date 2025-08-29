UEFA ogłasza. Ależ wieści po polskim wieczorze w LK. Taka szansa może się już nigdy nie powtórzyć

Tego dnia nie próżnowały także drużyny piłkarskie z rodzimej PKO BP Ekstraklasy, które walczyły o awans do tegorocznej fazy zasadniczej LK. Już dzień wcześniej taką możliwość uzyskał Raków Częstochowa, który w dwumeczu pokonał bułgarską Ardę. Wczoraj jako pierwsza do zmagań przystąpiła ekipa Lecha Poznań, która po bolesnej porażce 1:5 na własnym stadionie miała niemal zerowe szanse na ostateczny triumf z Genkiem. W istocie to belgijska ekipa awansowała do rozgrywek LE, lecz na własnym stadionie nie udało im się powtórzyć imponującego wyniku, który uzyskali w Polsce. Lech z kolei już przed tym starciem był pewny gry w fazie ligowej LK.

Chwilę później zmagania rozpoczęły także: Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. Te drużyny nie mogły być niczego pewne, choć po wygranych w pierwszych starciach przystępowały do rewanżowych spotkań z zaliczkami. "Duma Podlasia" miała o wiele łatwiej, ponieważ jej pierwszy mecz z Dinamem Tirana zakończył się zwycięstwem 3:0. Remis w drugim starciu zapewnił im więc spokojny awans. "Wojskowi" musieli natomiast natrudzić się znacznie bardziej, a w pewnym momencie kwestia ich wygranej z Hibernianem wisiała na włosku. Dogrywka rozstrzygnęła się jednak na korzyść polskiej ekipy, która tym samym dopełniła komplet "biało-czerwonych" drużyn w tegorocznej edycji LK.

Polacy z dużą szansą na awans w rankingu krajowym UEFA. Cel jest na wyciągnięcie ręki

Tuż po zakończeniu spotkań polskich ekip w eliminacjach do europejskich pucharów na oficjalnej stronie UEFA pojawił się zaktualizowany ranking krajowy, który odzwierciedla siłę danej nacji na arenie międzynarodowej. Mogliśmy się z niego dowiedzieć kilku istotnych rzeczy. Najważniejszą jest to, że Polska stała się jednym z niewielu krajów, który w tegorocznej edycji europejskich pucharów posiadać będzie komplet drużyn. Z tym wiąże się także umocnienie pozycji, które dokonało się poprzez wyniki ekstraklasowiczów w eliminacjach.

Obecnie Polska zajmuje 13. miejsce w przytoczonym zestawieniu. Tuż nad nami znajduje się natomiast Norwegia, która jednak może poszczycić się awansem zaledwie 2 z 5 zespołów, uprawnionych w tym sezonie do walki o europejskie puchary. To oznacza, że w przypadku dobrych rezultatów "biało-czerwonych" drużyn, szansa na awans w zestawieniu staje się jak najbardziej realna. Obecnie Polacy posiadają 35,875 pkt, natomiast Norwegowie 36,787 pkt. Różnica nie jest zatem znacząca.

Wymarzonym scenariuszem byłoby natomiast wdarcie się do czołowej dziesiątki rankingu. Taki rezultat dawałby bowiem bezpośredni awans mistrza Polski do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Do tego wyprzedzić trzeba jednak Grecję (37,512 pkt) oraz Czechy (40,300 pkt). Obydwie te nacje również posiadają po 4 przedstawicieli w europejskich pucharach, co z pewnością utrudni "Biało-czerwonym" zadanie. Niemniej komplet polskich ekip w LK daje perspektywę na walkę o poprawę sytuacji kraju nad Wisłą na arenie międzynarodowej.

