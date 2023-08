Liga Konferencji. UEFA odkryła kolejne karty przed losowaniem decydującej rundy

Podobnie jest w przypadku Lecha Poznań, który może trafić na jedynego przedstawiciela Premier League w losowaniu, Aston Villę . Zespół Unaia Emery`ego to rewelacja poprzedniego sezonu angielskiej elity, a na Villa Park mają ogromne nadzieje w związku z nadchodzącym sezonem, co widać także po dużych gotówkowych transferach do klubu. Lech może zmierzyć się z także z którymś ze "spadkowiczów" z Ligi Europy czy AZ Alkmaar, z którym grał w jednym z przedsezonowych sparingów.

Pogoń ma zdecydowanie najtrudniejsze zadanie w 3. rundzie, bo w rywalizacji z Gent daleko jej do roli faworyta. Jeśli jednak piłkarze Jensa Gustafssona sprawiliby niespodziankę, to otworzyłaby się przed nimi spora furtka awansu do fazy grupowej. Wiąże się to z przejęciem rozstawienia Belgów i widać to także po jej potencjalnych rywalach, którzy "na papierze" mocno odbiegają od tych, na których mogą trafić Legia i Lech.