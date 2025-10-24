Nie milkną echa występów polskich klubów w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa pokonała na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie Szachtar Donieck 2:1, po dwóch wyjątkowych bramkach Rafała Augustyniaka. Za to Lech Poznań, dosyć niespodziewanie przegrał z Lincoln Red Imps 1:2. To pierwsze zwycięstwo klubu z Gibraltaru w historii występów w Lidze Konferencji. Jagiellonia Białystok zremisowała ze Strasbourgiem 1:1, a Raków Częstochowa z Sigmą Ołomuniec. Wynik był identyczny, jak w starciu "Dumy Podlasia".

Po dwóch kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji, na 8. miejscu w tabeli znajduje się obecnie Raków Częstochowa. Na 10. pozycji jest Jagiellonia Białystok, 15. lokatę okupuje Lech Poznań, a 18. jest Legia Warszawa.

Kolejne starcia już 6 listopada. Wszystkie polskie ekipy zagrają na wyjeździe. Legia Warszawa podejmie słoweńskie Celje, Raków Częstochowa Spartę Praga, Jagiellonia Białystok macedońską Shkendiję, a Lech Poznań Rayo Vallecano.

Co zrobili zawodnicy Ekstraklasy w drugiej kolejce Ligi Konferencji?! UEFA ogłosiła konkurs, wszystko w rękach kibiców

W sumie polskie zespoły strzeliły czwartkowego wieczoru pięć bramek w LKE. Niektóre z nich były wyjątkowej urody. Najwięcej trafień zanotowała Legia Warszawa, za sprawą Rafała Augustyniaka. Pomocnik o usposobieniu defensywnym poprowadził ekipę Edwarda Iordanescu do zwycięstwa, i to nie byle jakimi golami.

Legionista huknął jak z armaty najpierw w 16. minucie. Zdecydował się na uderzenie z okolic ponad dwudziestego metra, czym totalnie zaskoczył bramkarza Szachtara Donieck. Futbolówka poszybowała w pobliże okienka bramki. Z kolei drugie trafienie nie dość, że było wyjątkowej urody (Augustyniak wykorzystał rzut wolny, uderzając mocno, niemalże w okienko), to jeszcze dał "Wojskowym" wygraną w 94. minucie.

Wszystkich zaskoczyło także trafienie Stratosa Svarnasa w meczu z Sigmą Ołomuniec. Obrońca uratował cenny punkt "Medalikom" w starciu z Czechami w 90. minucie, popisując się efektownym wolejem.

To właśnie te trzy trafienia UEFA postanowiła wyróżnić, nominując je do gola drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. W sumie europejska federacja wybrała cztery najładniejsze trafienia. Aż trzy z nich to bramki zawodników Ekstraklasy. Czwarty gol należy do piłkarza Strasbourga, Joaquina Panichelliego. Argentyńczyk popisał się przewrotką w starciu z Jagiellonią, doprowadzając do remisu.

Na najładniejszą bramkę kolejki można głosować na stronie UEFA. Wszystko w rękach kibiców.

Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rafał Augustyniak w meczu z Szachtarem Donieck Marcin Golba AFP

Stratos Svarnas Marcin Golba AFP