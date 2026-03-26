Już w czwartek reprezentacja Polski rozpocznie walkę o awans na Mistrzostwa świata 2026. W półfinale baraży "biało-czerwoni" zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z kadrą Albanii. Ewentualny triumf da Polakom prawo gry w finale baraży. Drużyna Jana Urbana zagra w nich na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

Stawką mini-turnieju barażowego jest Mundial 2026, podczas którego Polaków może czekać duże wyzwanie. Wiadomo już bowiem na jakich przeciwników trafi triumfator "polskiej" ścieżki barażowej. Los sprawił, że Polska w przypadku zwycięstwa zagra w grupie F z Holandią, Japonią oraz Tunezją.

Zanim jednak rozpoczną się emocje związane ze zmaganiami kadr narodowych, UEFA postanowiła wrócić jeszcze do potyczek naszych klubów w europejskich pucharach. Najnowszy komunikat europejskiej federacji nie przynosi dobrych wieści.

UEFA nie miała litości. Kolejne kary dla polskich klubów

Piłkarska wiosna nie była zbyt udana dla polskich klubów występujących w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok odpadła już w fazie barażowej po zaciętym dwumeczu z Fiorentiną. W kolejnej rundzie Włosi wyeliminowali z kolei Rakowa Częstochowa.

Szczęścia nie miał również Lech Poznań. Mistrz Polski w fazie barażowej wyeliminował fiński KuPS Kuopio, lecz w 1/8 finału zbyt mocny okazał się Szachtar Donieck. Oznacza to, że przedstawiciele Ekstraklasy ostatecznie skończyły sezon w Europie.

Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA pochyliła się nad zachowaniem kibiców w pierwszych spotkaniach fazy pucharowej. Wzięła pod lupę również sympatyków Jagiellonii i Lecha. Nie obyło się bez kar.

Jagiellonia Białystok za użycie środków pirotechnicznych w pierwszym meczu z Fiorentiną otrzymała karę 19 250 euro. W kontekście rewanżowego spotkania we Włoszech orzeknięto karę dyskwalifikacji na jeden mecz dla Tomasza Byszki ze sztabu szkoleniowego klubu z Białegostoku. Jeżeli chodzi o "niewłaściwe zachowanie zespołu" skończyło się na ostrzeżeniu.

Głębiej do kieszeni będzie musiał sięgnąć Lech Poznań. UEFA ukarała mistrza Polski grzywną w wysokości 10 tysięcy euro za opóźnienie rozpoczęcia pierwszego meczu z KuPS oraz 16 tysięcy euro za blokowanie przejść podczas rewanżowego meczu przy Bułgarskiej. Za zachowanie podczas pierwszego meczu w Finlandii trener "Kolejorza" Niels Frederiksen otrzymał karę dyskwalifikacji na jeden mecz rozgrywek UEFA, która została zawieszona na rok.

