UEFA nie miała zamiaru odpuścić. Posypały się kary. Komunikat przed meczem Polaków
Reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana rozpoczyna w czwartek walkę w barażach o awans na tegoroczne mistrzostwa świata. Niedługo przed meczem UEFA postanowiła opublikować komunikat dotyczący kar dla polskich klubów za zachowanie kibiców. Wydział dyscypliny nie oszczędził Jagiellonii Białystok oraz Lecha Poznań, którzy po odpadnięciu z Ligi Konferencji muszą dodatkowo sięgnąć do kieszeni.
Już w czwartek reprezentacja Polski rozpocznie walkę o awans na Mistrzostwa świata 2026. W półfinale baraży "biało-czerwoni" zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z kadrą Albanii. Ewentualny triumf da Polakom prawo gry w finale baraży. Drużyna Jana Urbana zagra w nich na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.
Stawką mini-turnieju barażowego jest Mundial 2026, podczas którego Polaków może czekać duże wyzwanie. Wiadomo już bowiem na jakich przeciwników trafi triumfator "polskiej" ścieżki barażowej. Los sprawił, że Polska w przypadku zwycięstwa zagra w grupie F z Holandią, Japonią oraz Tunezją.
Zanim jednak rozpoczną się emocje związane ze zmaganiami kadr narodowych, UEFA postanowiła wrócić jeszcze do potyczek naszych klubów w europejskich pucharach. Najnowszy komunikat europejskiej federacji nie przynosi dobrych wieści.
UEFA nie miała litości. Kolejne kary dla polskich klubów
Piłkarska wiosna nie była zbyt udana dla polskich klubów występujących w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jagiellonia Białystok odpadła już w fazie barażowej po zaciętym dwumeczu z Fiorentiną. W kolejnej rundzie Włosi wyeliminowali z kolei Rakowa Częstochowa.
Szczęścia nie miał również Lech Poznań. Mistrz Polski w fazie barażowej wyeliminował fiński KuPS Kuopio, lecz w 1/8 finału zbyt mocny okazał się Szachtar Donieck. Oznacza to, że przedstawiciele Ekstraklasy ostatecznie skończyły sezon w Europie.
Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA pochyliła się nad zachowaniem kibiców w pierwszych spotkaniach fazy pucharowej. Wzięła pod lupę również sympatyków Jagiellonii i Lecha. Nie obyło się bez kar.
Jagiellonia Białystok za użycie środków pirotechnicznych w pierwszym meczu z Fiorentiną otrzymała karę 19 250 euro. W kontekście rewanżowego spotkania we Włoszech orzeknięto karę dyskwalifikacji na jeden mecz dla Tomasza Byszki ze sztabu szkoleniowego klubu z Białegostoku. Jeżeli chodzi o "niewłaściwe zachowanie zespołu" skończyło się na ostrzeżeniu.
Głębiej do kieszeni będzie musiał sięgnąć Lech Poznań. UEFA ukarała mistrza Polski grzywną w wysokości 10 tysięcy euro za opóźnienie rozpoczęcia pierwszego meczu z KuPS oraz 16 tysięcy euro za blokowanie przejść podczas rewanżowego meczu przy Bułgarskiej. Za zachowanie podczas pierwszego meczu w Finlandii trener "Kolejorza" Niels Frederiksen otrzymał karę dyskwalifikacji na jeden mecz rozgrywek UEFA, która została zawieszona na rok.