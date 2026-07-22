Rozpoczynają się na dobre zmagania w europejskich pucharach. Oprócz pięciu polskich klubów podczas spotkań eliminacyjnych w Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji będziemy mogli oglądać w akcji również polskich sędziów.

W gronie wyróżnionych przez UEFA arbitrów znajdował się m.in. Wojciech Myć. Sędzia z Lublina miał poprowadzić rewanżowy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji pomiędzy Riga FC i Vardarem Skopje. Ostatecznie jednak europejska federacja dokonała zmiany, o czym informuje portal 90minut.pl.

Zamiast polskiego zespołu sędziowskiego z Myciem na czele spotkanie to poprowadzi Gruzin Goga Kikaczeiszwili. Na ten moment nie wiadomo, z jakiego powodu UEFA dokonała zmiany w obsadzie sędziowskiej tego spotkania.

Głośny upadek polskiego klubu potwierdzony. Jest komunikat PZPN

Pracowity początek sezonu polskich arbitrów

Podczas niedawno zakończonego mundialu nasz kraj reprezentowali sędziowie. Największe emocje wzbudzał rzecz jasna Szymon Marciniak. Nasz najbardziej popularny sędzia poprowadził dwa spotkania fazy grupowej Argentyna - Algieria oraz Egipt - Iran. Płocczanin długo czekał na trzecią nominację, która finalnie nie nastąpiła.

Marciniak pozostał w USA do samego końca, a wszyscy liczyli, że poprowadzi finał lub spotkanie o trzecie miejsce. FIFA zadecydowała jednak inaczej. Prócz Marciniaka i jego zespołu za oceanem obecny był również Tomasz Kwiatkowski. Polak jako sędzia VAR pracował m.in. przy półfinale mundialu.

Marciniaka i Kwiatkowskiego zapewne czeka teraz urlop i przerwa od prowadzenia spotkań. Zamiast nich w Europie szansę pokazania się będą mieli pozostali polscy sędziowie. Prócz wspomnianego wyżej Mycia swoją szanse otrzymało trzech innych arbitrów.

W ostatni wtorek Łukasz Kuźma poprowadził mecz Sabah Baku - KuPS Kuopio. Azerowie wygrali 1:0 i to oni są bliżej tego, by zagrać w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Lechem Poznań. W obu zespołach wystąpili Polacy - zawodnikiem mistrza Azerbejdżanu jest Tymoteusz Puchacz, a w klubie z Finlandii gra Piotr Parzyszek.

Potyczkę potencjalnych rywali polskiego klubu poprowadzi również Damian Kos, którego wyznaczono do pojedynku Twente - Ferencvaros. Zwycięzca tego dwumeczu zagra w trzeciej rundzie Ligi Europy z Górnikiem Zabrze, jeżeli ten odpadnie z Fenerbahce.

Ciekawy mecz trafił się również Damianowi Sylwestrzakowi. Coraz chętniej wybierany przez UEFA arbiter będzie sędzią meczu Ligi Europy pomiędzy PAOK-iem Saloniki i Dynamem Kijów. Paweł Raczkowski natomiast poprowadzi mecz tych samych rozgrywek, w którym zagrają Pafos i Hajduk Split.





Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych informacjach ze świata futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL