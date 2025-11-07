Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Uciszeni w pięć minut". W Słowenii świętują po triumfie nad Legią Warszawa

Paweł Czechowski

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór zeszła niestety ze zwycięskiej ścieżki w Lidze Konferencji i po niedawnym cennym triumfie nad Szachtarem Donieck uległa ona NK Celje 1:2 w drugim meczu, w którym "Wojskowych" poprowadził tymczasowy pierwszy trener Inaki Astiz. Słoweńskie media naturalnie szeroko opisały całe to starcie, które przysporzyło lokalnym kibicom nieco okazji do świętowania...

Piłkarze Legii WarszawaLeszek SzymańskiPAP

Legia Warszawa rozpoczęła swoją przygodę w obecnie trwającej edycji Ligi Konferencji od porażki 0:1 z Samsunsporem - można powiedzieć, że słynnej porażki, bo właśnie w tamtym meczu były już trener "Wojskowych" Edward Iordanescu zdecydował się postawić na absolutnie eksperymentalny skład wyjściowy.

Potem jednak nadeszły nieco lepsze wieści, bowiem ekipa z Łazienkowskiej ograła w LK 2:1 Szachtar Donieck, natomiast w ostatni czwartek - będąc już pod wodzą nowego (tymczasowego) pierwszego szkoleniowca, Inakiego Astiza, "Legioniści" znów niestety poznali smak porażki, ulegając 1:2 NK Celje.

Triumf "Hrabiów" w naturalny sposób nie umknął uwadze słoweńskich mediów.

"Celje rządzi w Europie". Słoweńskie media podsumowały triumf NKC nad Legią

"Celje świętuje, europejska bajka trwa dalej: Szalony zwrot akcji w pięć minut" - napisał dziennik "Ekipa" odnosząc się oczywiście do faktu, że Celje ze stanu 0:1 przeszli do stanu 2:1 między 72. a 77. minutą, kiedy to do bramki trafiali Iosifov i Karnicnik.

"Przyznajemy, że piłkarze Celje, z doskonałym Alberto Rierą na czele [trenerem - dop. red.], tak nas rozpieścili, że zaczęliśmy traktować ich mecze w europejskich pucharach jak coś oczywistego. Właściwie, zaczęliśmy traktować ich zwycięstwa w europejskich pucharach jak coś oczywistego" - padło.

"'Grofi' nadal rządzą w Europie po całkowitym odwróceniu losów meczu i trzecim zwycięstwie z rzędu" - napisał z kolei Urban Kolman w serwisie internetowym stacji Sport TV. "Chociaż Legia ostatnio nie błyszczała, Celje w ostatnim miesiącu też nie prezentowało już tak dobrej formy jak na początku sezonu. Niemniej jednak występ zespołu w drugiej połowie przyniósł odwrócenie losów meczu i trzecie zwycięstwo, podczas gdy Legia po tym starciu ma na koncie dwie porażki" - zauważył w szerszym opisie autor.

"Spektakularny zwrot akcji na korzyść Celje i kolejne trzy punkty" - padło w dzienniku "Delo". "Po pierwszej połowie Legia Warszawa miała niewielką przewagę w Celje, po której Nikita Josifov wyrównał, a następnie Žan Karničnik zdobył bramkę, która dała drużynie sposobność do wspaniałej celebracji nad rzeką Savinją" - dodano.

"Trzecie zwycięstwo Celje w fazie ligowej Ligi Konferencji praktycznie zapewniło zespołowi awans do fazy pucharowej, ale klub ma jeszcze większe apetyty dzięki świetnej formie w tym sezonie" - stwierdzono z kolei na portalu 24ur.com. "Hrabiowie" swój kolejny mecz w LK rozegrają dokładnie 27 listopada z czeską Sigmą Ołomuniec.

Liga Konferencji. Legia Warszawa niebawem podejmie u siebie Spartę Praga

Tego samego dnia, w tych samych rozgrywkach "Wojskowi" podejmą z kolei u siebie Spartę Praga, tę samą, która w ostatni czwartek zremisowała bezbramkowo z Rakowem Częstochowa. Wszelkie nowe potknięcia są dla Legii już absolutnie niewskazane...

