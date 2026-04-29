Tysiące Anglików lecą do Krakowa. Za nimi policjanci, potrzebne są posiłki

Piotr Jawor

Nawet sześć tysięcy kibiców Crystal Palace może przylecieć do Krakowa na czwartkowy mecz półfinału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. - Spotkanie traktowane jest jako mecz podwyższonego ryzyka. Jesteśmy w kontakcie z angielską policją - informuje Interię kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Początek meczu o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 2.

Kibice Crystal Palace z niebiesko-czerwonymi flagami i racami na meczu z Fiorentiną, czerwone światło i dym.
Kibice Crystal Palace podczas meczu z Fiorentiną

W tym sezonie Szachtar Donieck wszystkie spotkania europejskich pucharów rozgrywa w Krakowie. Co prawda w Lidze Europy stolica Małopolski nie była dla Ukraińców szczęśliwa (odpadli w eliminacjach), ale w Lidze Konferencji idzie im już znacznie lepiej.

Lider ukraińskiej ekstraklasy w fazie ligowej zajął szóste miejsce, a później wyeliminował Lecha Poznań i AZ Alkmaar. Ostatnią przeszkodą przed finałem, który zostanie rozegrany w Lipsku, jest Crystal Palace.

Dla Anglików to także prestiżowe spotkanie. Drużyna z południowego Londynu nieczęsto ma okazję grać w europejskich pucharach, a tym razem zakwalifikowała się dzięki zdobyciu Pucharu Anglii. W fazie ligowej Crystal Palace zajęło 10. miejsce, a następnie odprawiło HŠK Zrinjski, AEK Larnaka i Fiorentinę. Teraz Anglicy liczą, że do finału zbliżą się w Krakowie.

Tysiące kibiców Crystal Palace na meczu z Szachtarem Donieck

Crystal Palace w awansie mają pomóc tysiące kibiców, którzy wybierają się do Krakowa. Fani tego zespołu znani są z fanatycznego dopingu, choć nie zawsze zgodnego ze stadionowymi regulaminami. Zresztą klub już przygotował dla swoich kibiców dokładne wytyczne, za co grożą konsekwencje prawne, a sporej aktywności Anglików należy spodziewać się także w centrum miasta przed i po meczu.

Czwartkowe spotkanie traktowane jest jako mecz podwyższonego ryzyka, w związku z czym policjanci zaangażują w działanie związane z zabezpieczeniem tego wydarzenia odpowiednie siły i środki. Ponadto krakowscy policjanci będą wspomagani w działaniach poprzez funkcjonariuszy z innych garnizonów – podkreśla kom. Szpiech.

- Szacujemy, że mecz obejrzy kilkanaście tysięcy widzów. Sprzedaż biletów jest w dalszym ciągu otwarta, w związku z czym liczba ta może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy - dodaje.

Problemów ze strony kibiców Szachtara policja raczej nie powinna się obawiać, bo ta grupa jest mniej liczna i do tej pory nie sprawiała w Krakowie większych kłopotów. Z kolei kibiców Crystal Palace do Krakowa ma przyjechać nawet ok. sześciu tysięcy, a wraz z nimi także angielscy funkcjonariusze.

- Policjanci odpowiedzialni za zabezpieczenie meczu utrzymują kontakt z policją angielską, a ich przedstawiciele będą obecni podczas czwartkowych działań - zaznacza Szpiech.

W tym sezonie kibice Crystal Palace już raz gościli w Polsce - na stadionie Zagłębia Lubin Anglicy zmierzyli się z Dynamem Kijów i wówczas fani z Wysp Brytyjskich zaskoczyli wszystkich przyśpiewką o rosyjskich dronach.

PJ

Piłkarze klubu Crystal Palace na boisku w trakcie meczu, bramkarz w neonowym stroju i zawodnicy w czerwono-niebieskich koszulkach biją brawo, rozmyte tło trybun z kibicami.
Piłkarze Crystal Palace
Grupa kibiców ubranych w barwy klubu piłkarskiego z transparentem 'DONBAS', unosi ręce i świętuje wspólnie na trybunach stadionu, w tle powiewają pomarańczowe flagi.
Kibice Szachtara Donieck
Dwóch piłkarzy w białych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w pomarańczowym trykocie, akcja toczy się w dynamicznym tempie na zielonym boisku, widoczne są koncentracja i fizyczny kontakt podczas meczu piłki nożnej.
Szachtar Donieck - Legia Warszawa
