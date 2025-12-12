Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tyle UEFA musi zapłacić Rakowowi, w głowie się nie mieści. Powód jest jasny

Raków Częstochowa jako jedyny przedstawiciel Ekstraklasy wygrał swoje spotkanie w ramach 5. kolejki Ligi Konferencji Europy. "Medaliki" wygrały 1:0 ze Zrinjski Mostar, co pozwoliło im awansować na trzecie miejsce w tabeli. Sukcesy sportowe przyniosły dodatkową nagrodę. Ekipa z Częstochowy zarobiła już w rozgrywkach niemałą fortunę. Niewiele mniej od niej zarobiła Jagiellonia. Tak prezentują się zarobki klubów z Ekstraklasy w LKE.

Mężczyzna w okularach i czapce, ubrany w granatową kurtkę sportową z herbem klubu piłkarskiego, gestykuluje, wydając polecenia na tle stadionu podczas meczu sportowego.
Marek PapszunAntoni Dec Newspix.pl

Odkąd Marek Papszun publicznie ogłosił, że chce zostać trenerem Legii Warszawa, Raków Częstochowa notuje świetną passę. "Medaliki" wygrywają kolejne spotkania i przedłużył ją o triumf w Lidze Konferencji Europy.

Ekipa z Częstochowy po trafieniu Jonatana Brunesa z rzutu karnego wygrała ze Zrinjski Mostar 1:0, co pozwoliło jej na gigantyczny awans w tabeli LKE, aż na podium. Przed "Medalikami" znajdują się jedynie Szachtar Donieck i Strasbourg. Jak można się spodziewać, sukcesy sportowe pociągnęły za sobą niemałe zarobki.

W Lidze Konferencji Europy UEFA płaci 400 tys. euro za zwycięstwo i 133 tys. euro za remis płaci UEFA. Tym samym wpływy na konto poza Rakowem odnotuje za 5. kolejkę Lech Poznań, który zremisował 1:1 z Mainz. Jagiellonia i Legia swoje spotkania przegrały - odpowiednio z Rayo i Noah.

Tyle zarobiły już kluby z Ekstraklasy w LKE. Imponująca kwota

Ile zatem zarobiły już kluby z Ekstraklasy? Imponująco wygląda przede wszystkim wynik Rakowa. Zespół z Częstochowy zainkasował już łącznie aż 5,161 miliona euro, co w przeliczeniu daje zawrotną kwotę około 22 milionów złotych. Niewiele mniej z boiska "podniosła" Jagiellonia.

"Jaga", która po pięciu kolejkach plasuje się w tabeli na pozycji 18., zarobiła do tej pory 4,761 miliona euro. Wliczają się w to również wyniki osiągane w eliminacjach do rozgrywek.

    Konto Lecha Poznań natomiast na ten moment jest bogatsze o 4,628 mln euro. Na tę kwotę składa się 525 tys. euro za eliminacje, 3,17 mln za udział w fazie grupowej 800 tys. za dwa zwycięstwa w fazie ligowej i 133 tys. za czwartkowy remis z Mainz.

    Nietrudno zgadnąć, że najmniej zarobiła do tej pory Legia. "Wojskowi" za sprawą porażki z Noah stracili już matematyczne szanse na awans do fazy play off. Wciąż jednak mają o co walczyć - w końcu każde zwycięstwo to 400 tysięcy euro od UEFA. Na ten moment na koncie Legii jest 4,27 mln euro - 700 tys. euro za eliminacje, 3,17 mln za udział w fazie ligowej i 400 tys. za jedno zwycięstwo - z obecnym wiceliderem tabeli LKE, Szachtarem Donieck.

    Po szybkim przeliczeniu wychodzi na to, że w tym sezonie kluby z Ekstraklasy w Lidze Konferencji Europy zarobiły już łącznie 18,82 miliona euro, co daje niemal 80 milionów złotych. A będzie jeszcze lepiej, bo UEFA płaci również za miejsce w klasyfikacji końcowej fazy ligowej, a także awans do play-offów. Oby Raków, Jagiellonia i Lech dotarły w rozgrywkach jak najdalej.

    Grupa piłkarzy walcząca o piłkę na boisku podczas meczu, z wyraźnie widocznymi zawodnikami w czerwonych i czarnych strojach oraz tłumem kibiców oglądających spotkanie na trybunach.
    Mecz Raków Częstochowa - Zrinjski MostarWIKTOR FARYNA/400MM.PLNewspix.pl
    Piłkarz w czerwono-niebieskim stroju przygotowuje się do poprowadzenia piłki podczas meczu na murawie stadionu, w tle widać kibiców i transparenty.
    Michael AmeyawMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
    Mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu oraz inicjałami MP, w czapce i okularach, uśmiecha się podczas wydarzenia sportowego; w tle widoczny jest fragment ławki trenerskiej i inni uczestnicy imprezy.
    Marek PapszunRAFAL BARANSKI/ARENA AKCJINewspix.pl

