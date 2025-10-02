Partner merytoryczny: Eleven Sports

Turcy nie zwalniają tempa, Polak może zmienić kraj. W grze ogromna kwota

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Wciąż nieznana jest przyszłość gwiazdora Legii Warszawa, Kacpra Tobiasza, gdyż jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca sezonu 2025/2026. Sytuację tą chcę wykorzystać dzisiejszy rywal polskiego zespołu w Lidze Konferencji, Samsunspor. Według informacji przekazanych przez Goal.pl Polak będzie obserwowany przez działaczy ekipy z Turcji, którzy wyraźnie są nim zainteresowani.

Kacper Tobiasz (numer 1)
Kacper Tobiasz (numer 1)Beata Zawadzka/East NewsEast News

Już w czwartek, 2 października Legia Warszawa oraz inne polskie kluby rozpoczną zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Zdobywcy Pucharu Polski z poprzedniego sezonu "na dzień dobry" na swoim stadionie podejmą turecki Samsunspor. Spotkanie to z pewnością będzie wyjątkowe dla Kacpra Tobiasza, któremu latem 2026 roku wygasa kontrakt z Legią.

Wszystko ze względu na rywala, czyli wspomniany już Samsunspor. Klub był mocno zainteresowany polskim bramkarzem, szczególnie tuż po tym, jak z Lecha Poznań ściągnął w swoje szeregi Afonso Sousę. Mimo że ostatecznie Tobiasz pozostał w Polsce, to nie zmieniło się nastawienie Turków, którzy bacznie obserwują sytuację gracza.

    Jak przekazał serwis goal.pl podczas nadchodzącego okienka transferowego planują ruszyć po golkipera. Okoliczności będą szczególnie sprzyjające ze względu na kończące się wypożyczenie innego polskiego golkipera, Alberta Posiadły. Co więcej, na korzyść tureckiego klubu działają pieniądze, bowiem Samsunspor proponuje graczom w okolicach 600-700 tysięcy euro netto.

    Tobiasz przed ważnym wyborem, Legia złożyła ofertę

    Co ciekawe, jeśli Samsunspor faktycznie złoży ofertę za Tobiasza, to będzie on miał do wyboru dwie. Poza ewentualną od tureckiego zespołu ma także propozycję przedłużenia aktualnej umowy z Legią, o czym w mediach opowiadał dyrektor sportowy "Wojskowych", Michał Żewłakow.

    - To bardziej zależy od samego Kacpra niż od Legii. Chcielibyśmy, żeby skorzystał z oferty przedłużenia umowy. A co będzie później, jakie pojawią się opcje, to można zobaczyć, reagować - mówił cytowany przez goal.pl.

      Aktualnie Legia po 10. kolejkach PKO BP Ekstraklasy zajmuję 6. miejsce z 15 punktami na koncie. Drużyna Edwarda Iordanescu ma jednak rozegrane jedno spotkanie mniej. Mecz z Samsunsporem w Lidze Konferencji odbędzie się już w czwartek, 2 października. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

