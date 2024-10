Trzy punkty to nie wszystko. Spore pieniądze dla Legii, bramka warta fortunę

Z ogromnym ciężarem na barkach Legia Warszawa przystępowała do pierwszego meczu w ramach Ligi Konferencji. Wielokrotni mistrzowie kraju w ostatnich tygodniach pogrążyli się w kryzysie. Po względnie udanym początku PKO BP Ekstraklasy, podopieczni Goncalo Feio zaczęli tracić punkty na potęgę. Doszło do tego, że po porażce w Szczecinie zaczęły pojawiać się plotki związane ze zwolnieniem Portugalczyka. Do gwałtownych ruchów jednak nie doszło. Zresztą murem za trenerem stanęli sami piłkarze. "Wszyscy chcemy, żeby dalej był z nami. To naprawdę świetny fachowiec i świetny człowiek" - przekazał na konferencji prasowej Rafał Augustyniak.

