Piotr Jawor: Co pana w ogóle sprowadziło do Finlandii?

Bogusław Kaczmarek: - A to ciekawa sprawa, bo w tamtych czasach to tam była kolonia naszych siatkarzy. W Finlandii grało kilku niezłych polskich zawodników, ale na poziom piłkarzy też nie można było narzekać. Był tam Janusz Ostalczyk, Andrzej Drozdowski, czy Władysław Dąbrowski, a pionierem Jerzy Masztaler. Za moich czasów, dopiero po przekroczeniu 30 lat można było wyjechać poza Polskę, więc nie było się już młodym zawodnikiem.

To nie ułatwiało transferu.

- Z jednej strony byliśmy w światowej czołówce piłkarskiej, ale z drugiej zawodnik w takim wieku nie miał już szans trafić do którejś z najsilniejszych lig. W tej sytuacji szliśmy tam, gdzie ktoś nas zarekomendował. I tak jedni ciągnęli drugich. O mnie dobre słowo szepnął Jurek Masztaler, wcześniej zagrałem też w Finlandii kilka sparingów z Arką Gdynia.

Jak się panu żyło w Finlandii?

- Całą moją piłkarską karierę, jeśli tak ją można nazwać... Inaczej - ja jestem ze szkoły łódzkiej, gdzie miałem bardzo dobrych trenerów. Później, gdzie nie trafiłem, też próbowałem szkolić. W Finlandii również pracowałem z młodzieżą. Dwóch moich zawodników wygrało nawet ogólnokrajowy konkurs żonglerki i w nagrodę pojechali na MŚ do Hiszpanii. Proszę mi wierzyć - w Finlandii nie traciłem czasu.

A jak wyglądało codzienne życie?

- To jest inny świat. Zdarzały się okresy, że wydawało się, iż słońce w ogóle nie zachodziło. Najpierw dzień polarny, później noc polarna. W domu człowiek musiał mieć zasłony. Do tego temperatura -30 stopni, ale odczuwało się jak u nas -5. Śnieg zalegał wszędzie, ale mimo to dzieci na treningi przyjeżdżały na rowerach.

W Finlandii jest naprawdę ciekawie. Jak np. rzeka zamarza w okolicach 20 września, to malują dwa pasy i mniej więcej do połowy kwietnia korzystają z niej jak z mostu.

Sprawdziłem i w porze meczu Lecha ma być -14 stopni.

- Jesteśmy rozgrzani, polska liga rozegrała już trzy kolejki i to w podobnych warunkach. Mistrzowi Polski taki klimat nie będzie przeszkadzać, szczególnie że ich goleador ze skandynawskim klimatem nie powinien mieć problemów (napastnik Lecha Mikael Ishak urodził się w Szwecji). Niech strzeli parę bramek i będzie po sprawie.

Czyli Lech jest faworytem tego dwumeczu?

- Inaczej być nie może. To nie jest zespół, który dopiero się tworzy, ale klub, który - według mnie - jest prowadzony wzorcowo, przynajmniej jak na polską piłkę. Tam mają wizję nie tylko na teraźniejszość, ale też przyszłość. W Lechu pracują mądrzy ludzie, jak np. dyrektor sportowy Tomasz Rząsa.

Finów nie można jednak lekceważyć. Pamiętam kwiecień 1983 r., gdy Polska grała z Finlandią na Stadionie Dziesięciolecia. Przed wyjazdem Tuomo Hakala zapytał mnie, jak mają się do tego wyjazdu przygotować. No to mu mówię, żeby zaopatrzył się w worek ze skóry renifera, żeby miał do czego zapakować te wszystkie bramki, co im strzelimy. I wie pan co? Skończyło się 1:1 po samobójczym trafieniu Pawła Janasa. Hakala miał później niezłe używanie... Co ciekawe, to był ostatni mecz w historii na Stadionie Dziesięciolecia.

Ale mam jeszcze jedno ciekawe skojarzenie z Finlandią.

Słucham.

- Mecz Polska - Finlandia za Leo Beenhakkera. W bramce stał u nich Jussi Jaaskelainen, w obronie Sami Hyppia, a wszystkim zarządzał Jari Litmanen. Przegraliśmy w Bydgoszczy 1:3, ale - jakkolwiek to zabrzmi - był to przełomowy mecz tej kadry. Po nim nastąpiła transformacja, rewolucja personalna. Na bazie tego zespołu powstała drużyna, która następnie pokonała w eliminacjach Belgię oraz Portugalię i dostała się na mistrzostwa Europy.

