Piłkarska jesień dla polskich kibiców była wyjątkowym doświadczeniem. Po raz pierwszy w historii mogliśmy obserwować aż cztery polskie kluby w zasadniczej fazie europejskich rozgrywek. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa na początku października stanęły na starcie fazy ligowej Ligi Konferencji.

Zdecydowanie najlepiej poradził sobie Raków. Marek Papszun tuż przed odejściem do Legii Warszawa wyprowadził wicemistrza Polski na drugą pozycję w tabeli. Oznacza to automatyczny awans do 1/8 finału. "Medaliki" przez całą fazę ligową ani razu nie zaznali goryczy porażki, notując w sześciu spotkaniach cztery triumfy i dwa remisy.

Wiosną w europejskich pucharach ujrzymy również piłkarzy Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Bardzo bliski awansu do najlepszej ósemki fazy ligowej byli zawodnicy "Kolejorza". Mistrz Polski w ostatniej serii spotkań wygrał 2:1 z Sigmą Ołomuniec, lecz do TOP8 zabrakło niewiele. W Poznaniu do teraz plują sobie w brodę - gdyby nie wpadka z Lincoln Red Imps z Gibraltaru sytuacja byłaby zdecydowanie bardziej komfortowa. A tak zakończyło się na 11. miejscu.

Jagiellonia po świetnym starcie sezonu z czasem złapała delikatną zadyszkę. O kryzysie nie mogło być jednak mowy, a Białostoczanie bez większych problemów wywalczyli awans do 1/16 finału. Ta sztuka nie udała się Legii Warszawa. "Wojskowi" z marzeniami o dalszej grze w Europie pożegnali się przegrywając w Armenii z FC Noah.

Polskie kluby wracają do europejskich pucharów. Na tych rywali mogą trafić w piątkowym losowaniu

Już w piątek 16 stycznia o godz. 13:00 w szwajcarskim Nyonie odbędzie się losowanie fazy play off Ligi Konferencji. Swoich następnych rywali poznają tym samym Lech oraz Jagiellonia. Na kogo mogą trafić w następnych rundach?

Jeżeli spojrzymy na drabinkę Ligi Konferencji w bardziej komfortowej sytuacji wydaje się być Lech. Mistrz Polski w 1/16 finału może trafić na fiński KuPS Kuopio lub Shkendiję Tetovo z Macedonii Północnej. Triumf w tej potyczce pozwoli oczekiwać na losowanie 1/8 finału, które zaplanowano na 27 lutego. Potencjalnymi rywalami "Kolejorza" na tym etapie rozgrywek są Rayo Vallecano i Szachtar Donieck.

Jagiellonia może napotkać na poważny problem już w swoim pierwszym dwumeczu fazy pucharowej. W gronie potencjalnych rywali drużyny Adriana Siemieńca znajdują się chorwacki HNK Rijeka oraz włoska Fiorentina. Jeszcze ciekawiej zrobi się, gdy "Jaga" awansue do 1/8 finału. Wówczas możemy być świadkami rewanżu z RC Strasbourg lub ... dwumeczu z Rakowem Częstochowa.

Drabinka fazy pucharowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 uefa.com materiały prasowe

Losowanie fazy barażowej Ligi Konferencji z udziałem Jagiellonii Białystok oraz Lecha Poznań odbędzie się w piątek 16 stycznia o godz. 13:00 w szwajcarskim Nyonie. Relację z tego wydarzenia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Jagiellonia Białystok Fotokibit/East News East News

Cztery polskie kluby poznały swoich rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26 VALENTIN FLAURAUD AFP