Trofeum znowu dla Anglii. Wystarczył złoty cios. Oto zwycięzca Ligi Konferencji
Crystal Palace pokonał 1:0 Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w 51. minucie, gdy drogę do siatki rywala znalazł Jean-Philippe Mateta. Dla Londyńczyków to pierwsze europejskie trofeum w historii klubu. A dla przedstawiciela Premier League - drugi finałowy triumf na arenie międzynarodowej w tym miesiącu. Przed nami już tylko jedna pucharowa zagadka.
O tym, że nie było to starcie gigantów, świadczyły miejsca obu zespołów w ligach krajowych. Rayo Vallecano to ósma ekipa sezonu w La Liga. Z kolei Crystal Palace rozgrywki Premier League zakończył dopiero na 15. lokacie.
Przed pierwszym gwizdkiem żadna ze stron nie mogła być pewna gry na arenie międzynarodowej w cyklu 2026/27. Wygranie finału Ligi Konferencji stanowiło do tego jedyną przepustkę. Na zwycięzcę czekała faza zasadnicza Ligi Europy.
Crystal Palace - Rayo Vallecano. Losy finału Ligi Konferencji rozstrzygnięte po przerwie
Polscy kibice pamiętali, że w drodze do finału ekipa z Madrytu dwukrotnie mierzyła się z przedstawicielem Ekstraklasy. Jesienią najpierw wygrała 3:2 z Lechem u siebie (przegrywając do przerwy dwoma golami), by potem pokonać 2:1 Jagiellonię na jej terenie. Dla części komentatorów już tylko te skromne rezultaty nakazywały upatrywać faworyta środowej potyczki w drużynie z Londynu.
Tymczasem bolesną prawdę o pierwszej połowie potyczki na Red Bull Arena w Lipsku odsłoniły statystyki. Liczba strzałów celnych - zero. Optyczną przewagę zdołali osiągnąć piłkarze Crystal Palace, ale w żaden sposób nie przełożyło się to na boiskowe profity.
Najdonioślejszym wydarzeniem tej części spotkania była kilkuminutowa pauza w grze. Włoski arbiter zdecydował się na przerwanie meczu, gdy okazało się, że na trybunach pomocy medycznej potrzebuje jeden z fanów Rayo. Sytuację udało się szybko opanować.
Po zmianie stron Londyńczycy ruszyli do ataku bardziej żwawo i szybko przyniosło to pożądany efekt. Piłka trafiła do siatki hiszpańskiego zespołu w 51. minucie. Strzał Adama Whartona stojący w bramce Augusto Batalla zdołał jeszcze obronić, ale wobec dobitki Jeana-Philippe'a Matety był już bezradny.
Po golu gra natychmiast się ożywiła. Dwukrotnie przed szansą na wyrównanie stawał Yeremi Pino. Za każdym razem w decydującym momencie szwankowała precyzja uderzenia. W odpowiedzi blisko drugiej bramki był Mateta, ale tym razem piłka minęła światło bramki.
Nie był to zwiastun widowiska. Tempo spotkania szybko ponownie siadło, a na murawie dominował futbol siłowy - naprzemiennie z szarpanym. Stało się jasne, że tego wieczoru do kanonady nie dojdzie.
Wybrańcy Olivera Glasnera ostatecznie utrzymali korzystny rezultat do końcowego gwizdka i sięgnęli po pierwsze europejskie trofeum w historii klubu.
Liga Europy dla Aston Villi, teraz triumf Crystal Palace. Jeśli 30 maja w finale Ligi Mistrzów wyższość nad PSG wykaże Arsenal, pytanie o najsilniejszą ligę świata stanie się bezzasadne.