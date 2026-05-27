Trofeum znowu dla Anglii. Wystarczył złoty cios. Oto zwycięzca Ligi Konferencji

O tym, że nie było to starcie gigantów, świadczyły miejsca obu zespołów w ligach krajowych. Rayo Vallecano to ósma ekipa sezonu w La Liga. Z kolei Crystal Palace rozgrywki Premier League zakończył dopiero na 15. lokacie.

Przed pierwszym gwizdkiem żadna ze stron nie mogła być pewna gry na arenie międzynarodowej w cyklu 2026/27. Wygranie finału Ligi Konferencji stanowiło do tego jedyną przepustkę. Na zwycięzcę czekała faza zasadnicza Ligi Europy.

Crystal Palace - Rayo Vallecano. Losy finału Ligi Konferencji rozstrzygnięte po przerwie

Polscy kibice pamiętali, że w drodze do finału ekipa z Madrytu dwukrotnie mierzyła się z przedstawicielem Ekstraklasy. Jesienią najpierw wygrała 3:2 z Lechem u siebie (przegrywając do przerwy dwoma golami), by potem pokonać 2:1 Jagiellonię na jej terenie. Dla części komentatorów już tylko te skromne rezultaty nakazywały upatrywać faworyta środowej potyczki w drużynie z Londynu.

Tymczasem bolesną prawdę o pierwszej połowie potyczki na Red Bull Arena w Lipsku odsłoniły statystyki. Liczba strzałów celnych - zero. Optyczną przewagę zdołali osiągnąć piłkarze Crystal Palace, ale w żaden sposób nie przełożyło się to na boiskowe profity.

Najdonioślejszym wydarzeniem tej części spotkania była kilkuminutowa pauza w grze. Włoski arbiter zdecydował się na przerwanie meczu, gdy okazało się, że na trybunach pomocy medycznej potrzebuje jeden z fanów Rayo. Sytuację udało się szybko opanować.

Po zmianie stron Londyńczycy ruszyli do ataku bardziej żwawo i szybko przyniosło to pożądany efekt. Piłka trafiła do siatki hiszpańskiego zespołu w 51. minucie. Strzał Adama Whartona stojący w bramce Augusto Batalla zdołał jeszcze obronić, ale wobec dobitki Jeana-Philippe'a Matety był już bezradny.

Po golu gra natychmiast się ożywiła. Dwukrotnie przed szansą na wyrównanie stawał Yeremi Pino. Za każdym razem w decydującym momencie szwankowała precyzja uderzenia. W odpowiedzi blisko drugiej bramki był Mateta, ale tym razem piłka minęła światło bramki.

Nie był to zwiastun widowiska. Tempo spotkania szybko ponownie siadło, a na murawie dominował futbol siłowy - naprzemiennie z szarpanym. Stało się jasne, że tego wieczoru do kanonady nie dojdzie.

Wybrańcy Olivera Glasnera ostatecznie utrzymali korzystny rezultat do końcowego gwizdka i sięgnęli po pierwsze europejskie trofeum w historii klubu.

Liga Europy dla Aston Villi, teraz triumf Crystal Palace. Jeśli 30 maja w finale Ligi Mistrzów wyższość nad PSG wykaże Arsenal, pytanie o najsilniejszą ligę świata stanie się bezzasadne.

Statystyki meczu Crystal Palace F.C. 1 - 0 Rayo Vallecano Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 11 10 Strzały celne 3 1 Strzały niecelne 5 9 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 85 99

Maxence Lacroix (z lewej) kontra Alemao FILIP SINGER EPA

Jean-Philippe Mateta (pierwszy z prawej) skupiał na sobie uwagę zwykle dwóch defensorów Rayo Vallecano RONALD WITTEK EPA

Crystal Palace - chwila triumfu na Red Bull Arenie w Lipsku FILIP SINGER EPA





