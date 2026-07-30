Środa z europejskimi pucharami zakończyła się dla polskich kibiców wprost koszmarnie. Dominująca w tym zasługa Lecha Poznań. Mistrz Polski w rewanżowym meczu z Aarhus zmarnował trzybramkową przewagę z pierwszego meczu i po rzutach karnych odpadł już w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Klęska 1:3 po 90 minutach sprawiła, że Polska w rankingu UEFA nie zyskała żadnych punktów.

Lepiej w tym kontekście sprawił się spisywany na straty Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski do samego końca bił się o awans ze znacznie wyżej notowanym Fenerbahce. Remis 1:1 wywalczony na swoim stadionie awansu co prawda nie dał, lecz polska federacja zyskała w rankingu 0.100 punktów.

Ranking UEFA wzbudza ogromne zainteresowanie kibiców. Polska w tym momencie zajmuje 10. miejsce, co daje mistrzowi Polski w sezonie 2028/29 bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Największym konkurentem są Czesi, którzy przez pewny udział Slavii Praga w LM, już niebawem wyprzedzą naszą federacją. W tym momencie podstawowym celem jest jak największe minimalizowanie strat do naszych zachodnich sąsiadów. W czwartek to zadanie przypadło zawodnikom Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice.

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Raków Częstochowa miał spore problemy w pierwszym meczu z Vallettą. "Medaliki" do przerwy przegrywały 0:1 z Maltańczykami, lecz w drugiej połowie odrobili straty i ostatecznie zwyciężyli 3:1. W rewanżu nie było już mowy o jakichkolwiek problemach. Raków już do przerwy prowadził 2:0 po trafieniach Michaela Ameyaw oraz Tomasza Pieńki. W drugiej połowie gole dołożyli jeszcze Adin Molnar oraz Patryk Makuch. Triumf 4:0 daje Rakowowi pewny awans do trzeciej rundy Ligi Konferencji. Polska dopisała tym samym 0.200 punktu w rankingu UEFA.

W kapitalnym stylu w ślady "Medalików" poszedł GKS Katowice. Drużyna Rafała Góraka z nawiązką odrobiła straty z pierwszego meczu i po triumfie 3:1 z MSK Zilina awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. "Gieksa" zarobiła tym samym 0.200 punktu dla polskiej federacji. Oznacza to, że w czwartek Polacy sięgnęli po pełną pulę.

Na nasze nieszczęście Czesi mają za sobą znakomity wieczór. Zarówno Jablonec, jak i Hradec Kralove stanęli na wysokości zadania i finalnie mogli świętować awans do kolejnych faz rozgrywek. W Lidze Europy Hradec Kralove bezlitośnie rozprawił się z Tromso, ostatecznie pokonując Norwegów na swoim terenie 3:1. Jablonec z kolei wygrał 2:0 z chorwackim NK Varazdin, dzięki czemu awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Te rezultaty sprawiają, że Czesi zdobyli komplet 0.400 punktów. W rywalizacji polsko-czeskiej jest zatem status quo.

Tuż za plecami Polaków i Czechów czyhają Grecy, którzy w czwartek również nie zawiedli, zdobywając ostatecznie 0.300 punktów. Perfekcyjnie ze swojego zadania wywiązał się PAOK Saloniki, który wygrywając 2:0 z Dynamem Kijów awansował do kolejnej rundy Ligi Europy. Panathinaikos również gra dalej w Lidze Konferencji, co zapewnił im remis 2:2 z węgierskim Paksi.

Marzeniem dla Polski jest awans na 9. miejsce zajmowane aktualnie przez Turków. Już teraz wiadomo jednak, że federacja ta bardzo szybko straciła swojego przedstawiciela. Basaksehir niespodziewanie przegrał z Interem Turku w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Dodatkowe 0.200 punktu dla Turków w czwartek wywalczył Besiktas, który wyeliminował z Ligi Europy duńskie Midtjylland.

Ranking UEFA po czwartkowych meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji

1. Anglia - 98.519

2. Włochy - 84.232

3. Hiszpania - 78.618

4. Niemcy - 76.688

5. Francja - 64.511

6. Portugalia - 60.850 (+0.600)

7. Belgia - 56.050 (+0.400)

8. Holandia - 49.145 (+0.416)

9. Turcja - 45.975 (+0.800)

10. Polska - 43.025 (+0.900)

11. Czechy - 42.425 (+0.600)

12. Grecja - 41.112 (+0.700)

w nawiasach dotychczasowy dorobek w tym sezonie





Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport