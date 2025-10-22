W drugiej kolejce Ligi Konferencji Legia Warszawa trafiła na Szachtar. Ze względu na niekończącą się wojnę w Ukrainie rywale przedstawiciela Ekstraklasy nie mogą zagrać na swoim stadionie w Doniecku. Klub skorzystał z uprzejmości Wisły Kraków, dzięki czemu jako gospodarz zmierzy się z Legią w europejskich pucharach na stadionie im. Henryka Reymana.

Dla przypomnienia - w zeszłym sezonie Szachtar domowe mecze w Lidze Mistrzów rozgrywał na Veltins Arena w niemieckim Gelsenkirchen. Za to w kampanii 2022/23 spotkania Ukraińców w tych samych rozgrywkach odbyły się na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Teraz doniecki zespół osiadł w stolicy Małopolski.

Legia zagra z ukraińskim Szachtarem. Trener rywali zaczął mówić o Polakach. Nie pozostawił złudzeń

Od początku lipca tego roku trenerem Szachatara jest Arda Turan. Piłkarskie CV 38-letniego Turka jest naprawdę imponujące. Znajdziemy w nim m.in. Galatasaray, Atletico Madryt czy FC Barcelonę, gdzie spędził niemal trzy lata. Po odwieszeniu butów na kołek szybko rozpoczął karierę trenerską. Na stanowisku szkoleniowca ukraińskiej drużyny zastąpił Marino Pusicia.

Do tej pory pod wodzą Turana Szachtar rozegrał 19 spotkań. Bilans to 11 wygranych, sześć remisów i dwie porażki. Dzień przed meczem z Legią w Krakowie 38-latek udzielił wywiadu TVP Sport, w którym na samym początku zwrócił się do obywateli naszego kraju.

Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim Polakom, a szczególnie wszystkim mieszkańcom Krakowa, za okazaną nam gościnność. Jako Ukraina przechodzimy przez bardzo trudny okres, a Polska otworzyła swoje drzwi i pomaga nam przezwyciężyć te trudności

- Za każdym razem, gdy tu przyjeżdżamy, czujemy się jak w domu. Kraków jest bardzo pięknym miastem - bogatym w historię i kulturę. Czasami, nawet na krótki czas, gdy tylko mam okazję, wychodzę zwiedzić jego historyczne i turystyczne miejsca. Krótko mówiąc, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i że możemy tu grać - podkreślił.

Do "wyjazdowego" spotkania z ukraińskim rywalem Legia Warszawa podchodzi w mieszanych nastrojach - po trzech porażkach z rzędu i nieustannych plotkach nt. odejścia Edwarda Iordanescu. Na start fazy ligowej Ligi Konferencji "Wojskowi" przegrali 0:1 z Samsunsporem. Za to Szachtar pokonał na wyjeździe 3:2 szkockie Aberdeen.

- Gra Legii jest dobrze zorganizowana. Mają różnorodność w defensywie i system ataku, który stosują niezależnie od przeciwnika. Wiemy, że rotują składem, co jest normalne przy takim natłoku meczów. W Polsce będziemy grać jako gospodarze przeciwko polskiej drużynie. To bardzo niezwykłe i nietypowe uczucie. Wiemy, że nie będzie to łatwe - dodał Arda Turan, według którego "wskazanie faworyta jest bardzo trudne".

Starcie z Legią odbędzie się w czwartek 23 października o godz. 18:45. Transmisja na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Legia Warszawa - Samsunspor Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu jest trenerem Legii Warszawa od czerwca 2025 roku Grzegorz Wajda/REPORTER East News