Podopieczni Kosty Runjaicia z przytupem weszli do fazy grupowej Ligi Konferencji, otwarcie zgłaszając swój akces do gry w fazie pucharowej europejskich rozgrywek. Ambitne założenia oraz plany nie zostały wyhamowane nawet przez "niesprzyjające" losowanie, które przypasowało wicemistrzów Polski do niezwykle wymagającej grupy. Aston Villa i AZ Alkmaar to drużyny z potężnym potencjałem, a Zrinjski Mostar swoją nieprzewidywalnością poskromił niejednego faworyta.