Trener Lecha ma jedno życzenie przed losowaniem. "Tylko nie oni"

W siedzibie UEFA w Nyonie dojdzie dzisiaj do losowania pierwszych rund fazy pucharowej we wszystkich trzech pucharach. W tym najmniej prestiżowym, czyli Lidze Konferencji, wciąż gra Lech Poznań. "Kolejorz" zajął drugie miejsce w grupie D, za Villarrealem, co dało mu awans właśnie do 1/16 finału.