Trener Lecha był zszokowany telefonem. Wiedział, że to znaczy coś złego

Trener van den Brom nie spodziewał się takiej wiadomości. Wszystko było już przygotowane

Do tej sytuacji odniósł się właśnie trener "Kolejorza", aczkolwiek nie tłumaczył wysokiej porażki absencją podstawowego obrońcy, mającego zresztą spore doświadczenie w Serie A. - Byłem w drodze, dostałem telefon od prezesa klubu. A jeśli widzisz, że dzwoni prezes w dniu meczowym, to nie będzie to dobra wiadomość. Powiedział, że do klubu dotarła wiadomość od UEFA: Bartek jest zawieszony i to od razu. A przecież on grał z nami, trenował, był gotowy do występu. Nie chcę tego używać jako wytłumaczenia, w żadnym wypadku, ale to niewyobrażalne, co zrobiła UEFA. I to w dniu naszego meczu. Gdyby poi9nfiormowali nas wczoraj, to OK, byłby plan B, choć też trudno by go było wprowadzić. To nie tak, że wymieniamy jednego zawodnika za drugiego, więc wszystko musimy zmienić. Ufam Lubo także, ale to było coś niewyobrażalnego - mówił zszokowany trener Lecha Poznań John van den Brom.