Trauma Wisły nie chce się skończyć. Bolesna musztra na pucharowym froncie

Wisła otwiera wynik spotkania. Potem demontaż, strzelają już tylko rywale

Gospodarze mogli zadać pierwszy cios już po kilku minutach. Ręką w polu karnym blokował piłkę Wiktor Biedrzycki i arbiter wskazał na jedenasty metr. Po chwili jednak podbiegł do monitora, by skorzystać z systemu VAR. Doparzył się faulu Hugo Ahla, co musiało poskutkować anulowaniem rzutu karnego.