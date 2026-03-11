To Ukraińcy napisali o Polakach. Dzień przed meczem. Bez skrupułów

Po ograniu fińskiego Kuopion Palloseura Lech Poznań awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. O ćwierćfinał mistrzowie Polski powalczą z Szachatarem Donieck, który domowe mecze europejskich pucharów rozgrywa na stadionie Wisły Kraków.

Pierwsze starcie odbędzie się w Poznaniu, w czwartek 12 marca o godz. 18:45. Dwa ostatnie spotkania "Kolejorz" kończył porażkami - 0:1 z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski i 1:2 z Widzewem Łódź w 24. kolejce Ekstraklasy.

Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z KuPS Kuopio Polsat Sport

Ukraińcy przemówili przed meczem z Lechem. "To niesamowita przewaga"

W zdecydowanie lepszej formie jest drużyna Ardy Turana, która w trzech ostatnich spotkaniach odnosiła ligowe zwycięstwa, a przy okazji nie straciła ani jednej bramki. Kogo można uznać za faworyta w boju Ligi Konferencji? Ukraiński portal sport.ua jest przekonany o wyższości Szachtara nad Lechem.

Szczerze mówiąc, podopieczni Ardy Turana muszą pokonać Polaków, inaczej to będzie sensacja

Tamtejsi dziennikarze dokonali obszernej, przedmeczowej analizy. Dostrzegają atuty zespołu Nielsa Frederiksena, jednak ich zdaniem kluczowym aspektem w rywalizacji na tym etapie jest obycie w tych rozgrywkach.

"Drużyna Szachtara ma o wiele, wiele większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach niż Lech Poznań. To niesamowita przewaga, którą warto omówić przed meczami i którą każdy zawodnik drużyny z Doniecka musi jasno zrozumieć i ostatecznie wykorzystać na korzyść Pomarańczowo-Czarnych" - napisano.

Kilka słów nt. zbliżającego się dwumeczu powiedział również Bogdan Butko. 35-letni Ukrainiec reprezentował barwy zarówno zespołu z Doniecka, jak i Poznania. - Mogą (Szachtar - red.) z łatwością dotrzeć do finału. Musimy nad tym popracować, biorąc pod uwagę drabinkę play-off. Są na to bardzo duże szanse - zapowiada w rozmowie ze sport.ua.

Co więcej, Butko wskazał również konkretny wynik, jakim może zakończyć się pierwsze starcie obu ekip. - Niech Szachtar wygra 3:1, a potem zobaczymy - mówi.

"Szachtar będzie musiał zmierzyć się z tym przeciwnikiem, jeśli jego ambicją jest awans do finału, a nawet jego wygranie. Gdzieś w okolicach półfinału może trafić na przeciwnika z zawodnikami o podobnym doświadczeniu, ale na razie... Żadnych wymówek, panie Turan!" - piszą tamtejsi eksperci.

Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów Monika Wantoła INTERIA.TV

Arda Turan Michal Dubiel/REPORTER East News

Piłkarze Szachtara Donieck AFP

Tomasz Hajto nie wytrzymał! Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport