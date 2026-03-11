To Ukraińcy napisali o Polakach. Dzień przed meczem. Bez skrupułów

W czwartkowy wieczór rozpoczną się mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. Mecze, w których udział wezmą dwie ekipy z Ekstraklasy. Raków zagra z Fiorentiną, a Lech z Szachtarem. Dzień przed pierwszym gwizdkiem Ukraińcy są niezwykle pewni siebie. - Mogą z łatwością dotrzeć do finału - mówi o zespole z Doniecka Bogdan Butko, który sam ma w CV poznański klub.

Kibice Szachtara Donieck z transparentem 'DONBAS' i pomarańczowymi flagami na trybunach stadionu
Kibice Szachtara DonieckMichal KlagEast News

Po ograniu fińskiego Kuopion Palloseura Lech Poznań awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji. O ćwierćfinał mistrzowie Polski powalczą z Szachatarem Donieck, który domowe mecze europejskich pucharów rozgrywa na stadionie Wisły Kraków.

Pierwsze starcie odbędzie się w Poznaniu, w czwartek 12 marca o godz. 18:45. Dwa ostatnie spotkania "Kolejorz" kończył porażkami - 0:1 z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski i 1:2 z Widzewem Łódź w 24. kolejce Ekstraklasy.

Konferencja prasowa Lecha Poznań przed meczem z KuPS KuopioPolsat Sport

Ukraińcy przemówili przed meczem z Lechem. "To niesamowita przewaga"

W zdecydowanie lepszej formie jest drużyna Ardy Turana, która w trzech ostatnich spotkaniach odnosiła ligowe zwycięstwa, a przy okazji nie straciła ani jednej bramki. Kogo można uznać za faworyta w boju Ligi Konferencji? Ukraiński portal sport.ua jest przekonany o wyższości Szachtara nad Lechem.

Szczerze mówiąc, podopieczni Ardy Turana muszą pokonać Polaków, inaczej to będzie sensacja 
czytamy w jednym z tekstów.

Tamtejsi dziennikarze dokonali obszernej, przedmeczowej analizy. Dostrzegają atuty zespołu Nielsa Frederiksena, jednak ich zdaniem kluczowym aspektem w rywalizacji na tym etapie jest obycie w tych rozgrywkach.

"Drużyna Szachtara ma o wiele, wiele większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach niż Lech Poznań. To niesamowita przewaga, którą warto omówić przed meczami i którą każdy zawodnik drużyny z Doniecka musi jasno zrozumieć i ostatecznie wykorzystać na korzyść Pomarańczowo-Czarnych" - napisano.

    Kilka słów nt. zbliżającego się dwumeczu powiedział również Bogdan Butko. 35-letni Ukrainiec reprezentował barwy zarówno zespołu z Doniecka, jak i Poznania. - Mogą (Szachtar - red.) z łatwością dotrzeć do finału. Musimy nad tym popracować, biorąc pod uwagę drabinkę play-off. Są na to bardzo duże szanse - zapowiada w rozmowie ze sport.ua.

    Co więcej, Butko wskazał również konkretny wynik, jakim może zakończyć się pierwsze starcie obu ekip. - Niech Szachtar wygra 3:1, a potem zobaczymy - mówi.

    "Szachtar będzie musiał zmierzyć się z tym przeciwnikiem, jeśli jego ambicją jest awans do finału, a nawet jego wygranie. Gdzieś w okolicach półfinału może trafić na przeciwnika z zawodnikami o podobnym doświadczeniu, ale na razie... Żadnych wymówek, panie Turan!" - piszą tamtejsi eksperci.

    Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 20 oraz napisem sponsorującym 'Superbet' stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczna ławka rezerwowych oraz tłum kibiców na trybunach.
    Lech Poznań zagra w eliminacjach Ligi MistrzówMonika WantołaINTERIA.TV
    Mężczyzna o krótkich ciemnych włosach i brodzie w garniturze siedzi na stadionowym krześle, w tle widoczne niebieskie oraz pomarańczowe elementy infrastruktury.
    Arda TuranMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Piłkarze Szachtara Donieck
    Piłkarze Szachtara DonieckAFP
