To nie żart. Polacy na szczycie rankingu po triumfach w Europie. To może zmienić wszystko

Cóż to był za wieczór w kwalifikacjach do europejskich pucharów. 21 sierpnia do rozgrywek przystąpiły bowiem wszystkie zespoły z kraju nad Wisłą, których liczba na tym etapie eliminacji może robić wrażenie. W grze o Europę pozostają bowiem: Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa, a więc komplet "Biało-czerwonych" ekip.

Na ten moment bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest gra wszystkich wymienionych ekip w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Jedynie Lech może wciąż powalczyć o awans do Ligi Europy, jednak po czwartkowym starciu z belgijskim Genkiem sytuacja w obozie Poznaniaków jest, delikatnie rzecz ujmując, nie do pozazdroszczenia.

Niemniej ciągłą obecność wszystkich polskich drużyn w walce o Europę bezsprzecznie należy uznać za duży sukces. Świadczą o tym również statystyki, które na co dzień nie są aż tak widoczne, ale realnie mają ogromny wpływ na pozycjonowanie danego kraju na arenie międzynarodowej. O jednej z takich statystyk wspomnieli administratorzy analitycznego portalu "Football Meets Data".

Dwa polskie kluby w walce o Ligę Mistrzów? Polacy na czele rankingu sezonowego

Od lat marzeniem wielu Polaków jest prawo do gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów dla dwóch ekip z kraju nad Wisłą. Obecnie jedynie mistrz Polski posiada zaszczyt przystąpienia do kwalifikacji najważniejszego europejskiego trofeum. Pozostałe drużyny PKO BP Ekstraklasy rywalizują o grę w Lidze Konferencji, natomiast zwycięzca Pucharu Polski przystępuje do batalii o Ligę Europy.

Prawo do posiadania dwóch miejsc w eliminacjach do Ligi Mistrzów zależy od pozycjonowania danego kraju, na co z kolei wpływają wyniki drużyn na arenie międzynarodowej. Jak podaje wspomniany wcześniej profil, Polska znajduje się obecnie na samym szczycie rankingu nacji, które w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów będą mogły wystawić dodatkową drużynę.

Rozwiń

Co więcej, eksperci z "Football Meets Data" podkreślają, iż "Biało-czerwoni" osiągnęli tak imponujący wynik bez żadnych bonusowych punktów, które w dużej mierze przysługują nacją z pewnym miejscem w najważniejszych europejskich rozgrywkach. Polska, jako jeden z dwóch krajów, może się również pochwalić współczynnikiem punktowym powyżej poziomu 4.0.

Póki co wszystkie Polskie ekipy są na dobrej drodze do wywalczenia awansu do europejskich pucharów. Największą niewiadomą stanowi wspomniany wcześniej Lech Poznań, lecz warto w tym miejscu przypomnieć, iż mistrzowie Polski mają już na tym etapie zapewnioną grę w Lidze Konferencji Europy.

Piłkarze Legii Warszawa Andrew Milligan East News

Piłkarze Jagiellonii Micha³ Zieliñski PAP

Raków jest na dobrej drodze, aby awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji Waldemar Deska PAP

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News