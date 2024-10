Jagiellonia i Legia zarobiły w czwartek po 400 tysięcy euro

Za zwycięstwo w fazie ligowej dany klub otrzymuje się 400 tys. euro, więc po czwartkowych wygranych budżety Legii i Jagiellonii powiększą się właśnie o takie kwoty. Prawdopodobna "wypłata" warszawian wynosi więc teraz 6 mln 686 tys. euro (ponad 37 mln zł), a białostoczan 5 mln 631 tys. euro (niecałe 25 mln zł). Takie przychody oczywiście cieszą, ale po raz kolejny trzeba powtórzyć, że w Lidze Europy - nie mówiąc już o Lidze Mistrzów - zarabia się dużo lepiej. Trzeba życzyć polskim drużynom, by kwalifikowały się co najmniej do tych drugich w hierarchii rozgrywek.

Bezpośredni awans do 1/8 finału da ośmiu zespołom po 800 tys., a wejście do rundy play-off (czyli zajęcie miejsc 9-24) jest warte 200 tys. Przejście do ćwierćfinału wzmocni budżet danego klubu o 1,3 mln, a do półfinału 2,5 mln. Finalista otrzyma przelew na 3 mln, a zwycięzca ostatniego meczu we Wrocławiu na 4 mln (wszystkie kwoty w euro).