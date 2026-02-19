To jest szansa dla Jagiellonii, w tle zagrożenie spadkiem. Piłkarski wstrząs wisi w powietrzu

Fiorentina jeszcze w ubiegłym sezonie znalazła się w tabeli Serie A tuż za ścisłą czołówką ligi - zajęła w klasyfikacji szóste miejsce, o włos wyprzedzając rzymskie Lazio, które miało co prawda identyczny dorobek punktowy, ale dwukrotnie ulegało zespołowi z Florencji w bezpośrednich starciach. Zaważyły tu dosłownie dwie bramki różnicy.

W bieżącej kampanii jednak "I Viola" stanowią cień samych siebie sprzed roku i są blisko absolutnego dna włoskiej ekstraklasy. Z tego kryzysu nie są w stanie podźwignąć się już od wielu długich miesięcy.

Fiorentina blisko dna tabeli Serie A. Każde zwycięstwo będzie na wagę złota

Toskańska ekipa zaczęła rozgrywki Serie A od dwóch remisów, przeplecionych do tego dwoma triumfami w kwalifikacjach Ligi Konferencji nad Polissią Żytomierz, więc pierwotnie sytuacja nie wyglądała wcale źle - i o ile w LK następnie wszystko przebiegało dla Fiorentiny raz lepiej, raz gorzej, to na krajowym podwórku sytuacja zaczęła zmierzać ku prawdziwej katastrofie.

Na ten moment, po 25 kolejkach, "Fioletowi" mają bilans wynoszący cztery zwycięstwa, dziewięć remisów i 12 porażek, co przekłada się na 21 punktów. Tylko dwa kluby wyglądają pod tym względem gorzej - są to Pisa oraz Hellas Wersona, które uzbierały po 15 "oczek".

By wyrwać się ze strefy spadkowej Serie A "I Viola" muszą się pokusić o kolejne - po niedawnej wygranej z Como - zwycięstwa i liczyć na potknięcia Genoi, Cremonese i Lecce, od których dzielą ich trzy punkty. Nie dziwi więc, że w takich okolicznościach zmagania w Italii będą dla ACF priorytetem.

Fiorentina odpuszcza Ligę Konferencji. Jagiellonia skorzysta z ułatwienia?

To zaś wielka szansa dla Jagiellonii Białystok, która z Fiorentiną walczy w fazie play-off Ligi Konferencji. Nie jest tu mowa o tym, że "Jaga" przy innej sposobności nie miałaby szans z Florentczykami, bo drużyna z Podlasia w ostatnim czasie potrafiła postawić się znaczącym europejskim klubom. Niemniej warto z otwartymi ramionami przyjmować każde ułatwienie - takie jak to:

Warto nadmienić jedno - niektórzy wymienieni wyżej na profilu "Serie A Polonia" gracze zmagają się z drobnymi problemami zdrowotnymi. De Gea zwichnął palec, a Salomon zaś złapał grypę. Według portalu Transfermarkt Kean i Dodo zaś musieli zregenerować się z powodu przemęczenia, ale oczywistym zdaje się jedno - gdyby Fiorentina naprawdę czuła, że w LK jest na musiku, to przynajmniej część z tych futbolistów wybrałaby się do Polski, a kto wie, czy De Gea nie wystąpiłby z usztywnieniem na palcu, a Salomon nawet z gorączką. W Italii czuje się jednak, że akurat teraz trzeba trochę odpuścić...

Mecz Jagiellonia Białystok - Fiorentina odbędzie się 19 lutego o godz. 21.00. Rewanż zaplanowano zaś na 26 lutego na godz. 18.45. Między tymi rywalizacjami "Fioletowych" czeka jeszcze spotkanie w lidze z... Pisą, a więc konfrontacja bardzo istotna w kontekście utrzymania się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym na Półwyspie Apenińskim.

