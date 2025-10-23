To był główny problem Lecha. Takie słowa trenera chwilę po klęsce na Gibraltarze

Lech Poznań był zdecydowanym faworytem w czwartkowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Lincoln Red Imps. Mistrz Gibraltaru to jedna z najsłabszych (teoretycznie) drużyn w całej stawce. Tymczasem gospodarze pokazali, że nie należy ich skreślać. Do przerwy prowadzili 1:0 po golu Kike Gomeza. W drugiej części meczu wynik wyrównał Mikael Ishak, ale decydujące słowo należało do gospodarzy, a dokładniej do Christiana Rutjensa.

Trener Lecha podsumował klęskę na Gibraltarze

Eksperci po meczu nie zostawili suchej nitki na poznaniakach, ale wszyscy czekali na to co powiedzą bohaterowie tego spotkania. Smutny przed kamerami Polsatu Sport stanął trener Kolejorza, Niels Frederiksen.

- Jesteśmy rozczarowani. To był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Jestem rozczarowanym jakością gry naszych piłkarzy. Rywale grali dobrze, ale powinniśmy być gotowi grać na wyższym poziomie - powiedział.

Lechici grali w meczu bardzo statycznie i to także podkreślał duński szkoleniowiec w swojej wypowiedzi. - Nie kreowaliśmy sobie okazji. Uważam, że nie byliśmy dobrze dysponowani. Długo posiadaliśmy piłkę, ale nie kreowaliśmy sytuacji. Musimy szybko grać piłką, ale tego nie widać - przyznał.

Frederiksen w przed meczem postanowił mocno zamieszać w wyjściowym składzie. W porównaniu do ostatniego ligowego meczu z Pogonią Szczecin (2:2) zrobił aż dziewięć zmian. Zostali jedynie Bartosz Mrozek i Pablo Rodriguez. Dokładnie tylu samo graczy zostało w wyjściowej jedenastce, jeśli porównamy inauguracyjny mecz z Rapidem sprzed trzech tygodni (Bartosz Mrozek i Timothy Ouma - przyp. red.). Czy to nie był zły pomysł? - Dużo chłopaków grało sporo meczów. Jesteśmy zbyt dobrzy, żeby takich meczów nie rozgrywac po swojemu - skwitował.

Poznaniacy nie mają zbyt wiele czasu, aby rozmyślać o tej porażce. Już w niedzielę czeka ich niezwykle ważny mecz ligowy z Legią Warszawa. - Jesteśmy rozczarowani tym co się wydarzylo. Chcemy zapomnieć o tym meczu najszybciej jak się da i skupić się na niedzielnym starciu z Legią - zakończył.

