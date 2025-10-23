Ten klub to "przechowalnia Chelsea". Dziś zagra z Jagiellonią Białystok

Konsorcjum BlueCo powstało w 2022 roku celem przejęcia Chelsea z rąk Romana Abramowicza. Rosjanin chciał pilnie sprzedać klub po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na czele grupy stanął Todd Boehly, amerykański miliarder.

Po przejęciu "The Blues" Boehly zadeklarował, że to dopiero początek jego inwestycji w piłkę nożną. Biznesmen, który ma już w swoim portfolio kluby koszykarskie i baseballowe, postanowił wejść teraz na poważnie w branżę futbolową. Jak zapowiedział, tak zrobił - rok później BlueCo przejęło Strasbourg.

Zdaniem francuskich mediów, za pakiet większościowy Strasbourga Amerykanin zapłacił około 76 milionów euro. Transakcja objęła całą drużynę seniorów oraz akademię.

Jagiellonia zagra z "przechowalnią Chelsea"

Strasbourg, będąc silnie powiązanym z Chelsea, stał się kolejnym klubem satelickim dla londyńczyków. Krytycy takiego rozwiązania zaczęli złośliwie nazywać drużynę "przechowalnią Chelsea".

Poniekąd jest to prawda. Do Strasbourga są bowiem obecnie wypożyczeni: Kendry Páez, Mamadou Sarr i Mike Penders - wszyscy z Chelsea. Ponadto przed rokiem do drużyny trafił Diego Moreira, ściągnięty prosto ze Stamford Bridge. Z kolei Mathis Amougou, młody francuski pomocnik, został w lutym tego roku kupiony przez "The Blues", a już w lipcu zasilił Strasbourg.

Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go. Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Piłkarze RC Strasbourg w zremisowanym 3:3 meczu Ligue 1 z PSG IBRAHIM EZZAT AFP

Todd Boehly - aktualny właściciel Chelsea PATRICK T. FALLON/AFP AFP

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Konferencja prasowa Jagiellonii Białystok przed meczem z RC Strasbourg. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport