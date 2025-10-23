Ten klub to "przechowalnia Chelsea". Dziś zagra z Jagiellonią Białystok
W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe ze Strasbourgiem. Francuski klub nazywany jest "przechowalnią Chelsea", odkąd w 2023 roku został przejęty przez BlueCo - to samo konsorcjum, do którego należą "The Blues". Transmisja meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.
Konsorcjum BlueCo powstało w 2022 roku celem przejęcia Chelsea z rąk Romana Abramowicza. Rosjanin chciał pilnie sprzedać klub po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Na czele grupy stanął Todd Boehly, amerykański miliarder.
Po przejęciu "The Blues" Boehly zadeklarował, że to dopiero początek jego inwestycji w piłkę nożną. Biznesmen, który ma już w swoim portfolio kluby koszykarskie i baseballowe, postanowił wejść teraz na poważnie w branżę futbolową. Jak zapowiedział, tak zrobił - rok później BlueCo przejęło Strasbourg.
Zdaniem francuskich mediów, za pakiet większościowy Strasbourga Amerykanin zapłacił około 76 milionów euro. Transakcja objęła całą drużynę seniorów oraz akademię.
Jagiellonia zagra z "przechowalnią Chelsea"
Strasbourg, będąc silnie powiązanym z Chelsea, stał się kolejnym klubem satelickim dla londyńczyków. Krytycy takiego rozwiązania zaczęli złośliwie nazywać drużynę "przechowalnią Chelsea".
Poniekąd jest to prawda. Do Strasbourga są bowiem obecnie wypożyczeni: Kendry Páez, Mamadou Sarr i Mike Penders - wszyscy z Chelsea. Ponadto przed rokiem do drużyny trafił Diego Moreira, ściągnięty prosto ze Stamford Bridge. Z kolei Mathis Amougou, młody francuski pomocnik, został w lutym tego roku kupiony przez "The Blues", a już w lipcu zasilił Strasbourg.
