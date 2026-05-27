Taki finał to sensacja. Europejski debiutant kontra pogromca polskich zespołów

Na papierze oba kluby różni wiele. Szacowana wartość kadry Crystal Palace to 540 mln euro, a Rayo aż pięć razy mniej. Anglicy w tym sezonie na transfery wydali 145 mln euro. Za Norwega Jorgena Stranda Larsena zapłacili prawie 50 mln euro, za Anglika Brennana Johnsona 40 mln, a za Hiszpana Yeremy'ego Pino 30 mln. Wydatki Rayo Vallecano to 7 mln euro. Za Brazylijczyka Alemao zapłacili 4,5 mln euro i jest to piąty najwyższy transfer w historii klubu.

- Wielu wskazałoby Crystal Palace jako potencjalnego zwycięzcę - przyznaje Inigo Perez, trener Rayo. - Ale przecież wiemy, jak to jest w piłce nożnej. Jej piękno polega na tym, że całkowicie wymyka się wszelkim analizom. To jednak drużyna o ogromnym potencjale i radzi sobie naprawdę świetnie.

Liga Konferencji. Z Crystal Palace dziesięciu leci na mundial

Różnice w zasobności portfela widać też po kadrze obu zespołów. Trener Crystal Palace mógłby stworzyć jedenastkę z zawodników powoływanych do reprezentacji od Japonii, przez Senegal, Hiszpanię, Francję, Anglię, Norwegię po Trynidad, Kolumbię i Stany Zjednoczone, a jeszcze zostałoby mu trzech rezerwowych. Na mistrzostwa świata zespół z Londynu będzie miał aż dziesięciu reprezentantów.

Rayo na tym tle wypada bardzo blado. Do reprezentacji powołanych było ostatnio pięciu zawodników m. in. z Rumunii, Ghany, Angoli i Senegalu. Najbardziej znany polskim kibicom może być reprezentant Albanii - Ivan Balliu. Na mundial nie pojedzie jednak nikt z hiszpańskiej drużyny.

Aż tak wielkiej przepaści nie ma jedynie w wielkości stadionów. Zbudowany w 1924 roku i modernizowany sześć razy Selhurst Park w Londynie mieści 25 tysięcy osób. Na powstały w 1976 roku Campo de Futbol de Vallecas wchodzi niecałe 15 tysięcy osób. Red Bull Arena w Lipsku, gdzie zostanie rozegrany finał, pomieściłaby oba stadiony - ma prawie 48 tysięcy miejsc.

Polski akcent w finale Ligi Konferencji

Za to w krajowych rozgrywkach dużo lepiej spisał się Rayo. W La Liga zajęło ósme miejsce z zaledwie punktem straty do miejsca dającego występ w europejskich pucharach. Może się w nich znaleźć ponownie dzięki wygranej z Crystal Palace. Londyńczycy w Premier League zajęli 15. miejsce, a przesądziła o tym fatalna końcówka sezonu - siedem meczów bez zwycięstwa.

W tej edycji polskie drużyny najdalej dotarły do 1/8 finału, ale w finale będzie zawodnik o biało-czerwonych korzeniach. Chodzi o napastnika Rayo Vallecano. Jego przydomek to Alemao, jednak nazywa się Alexandre Zurawski. Jego rodzina od strony ojca wyemigrowała do Brazylii jeszcze przed II Wojną Światową.

Pojawiły się nawet pogłoski, że mógłby zostać powołany do reprezentacji przez Jana Urbana (selekcjoner je zdementował), a już wcześniej bezskutecznie starał się o polski paszport. - Ta sprawa jest dla mnie jak najbardziej otwarta. Powiem więcej: byłoby to dumą dla mnie i mojej rodziny - mówił w goal.pl napastnik, który w tym sezonie w 39 meczach zdobył osiem goli.

Liga Konfernecji. Trenerzy Rayo i Crystal Palace odchodzą po finale

Dla obu drużyn występ w finale to ogromne osiągnięcie. Crystal Palace w tym sezonie zadebiutował w europejskich pucharach. W fazie ligowej zajął dopiero dziesiąte miejsce i musiał przebijać się przez dodatkową rundę. Później pokonał te drużyny, które wyeliminowały polskie zespoły - Fiorentinę i w walce o finał Szachtara Donieck.

- To ogromne osiągnięcie dla nas wszystkich, zwłaszcza że pierwszy raz bierzemy udział w tych rozgrywkach i wielu zawodników nie miało wcześniej okazji grać w europejskich pucharach. Z niecierpliwością czekamy na finał, a także na sam mecz - będzie to nasze już 17 spotkanie w Lidze Konferencji i 60 mecz w tym sezonie. To ogromne wydarzenie. Kiedy grasz w finale, po prostu chcesz go wygrać - przyznaje Oliver Glasner, trener Crystal Palace, który w 2022 roku wygrał Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt, a w ubiegłym roku Puchar Anglii.

Austriacki szkoleniowiec zapowiedział, że po sezonie odchodzi z Crystal Palace. Chciałby z kolejnym trofeum. - To byłoby idealnym zakończeniem. Kiedy ogląda się film lub czyta książkę, zawsze ma się nadzieję na happy end. Zakończenie tej trwającej ponad dwa lata podróży kolejnym trofeum - pierwszym europejskim w historii Crystal Palace - byłoby czymś niesamowitym - podkreśla.

Rayo w pucharach startuje zaledwie drugi raz. W 2001 roku dotarło do 1/4 finału Pucharu UEFA. Ćwierć wieku później jest w finale. W fazie ligowej zajęło piąte miejsce i m. in. wygrało z Lechem (3:2) i Jagiellonią (2:1). Później poradziło sobie z tureckim Samsunsporem i greckim AEK Ateny. W rywalizacji o finał okazało się lepsze od zwycięzcy fazy ligowej - francuskiego RC Strasbourg.

Co ciekawe, także hiszpański szkoleniowiec zapowiedział, że po sezonie żegna się z drużyną. - Wciąż jesteśmy w siódmym niebie po tym, co udało nam się osiągnąć. Nie sądzę, żebyśmy w pełni zdawali sobie sprawę z tego, czego dokonaliśmy. Ostatni krok czeka nas oczywiście teraz w Lipsku i mamy nadzieję, że nasza historia zakończy się szczęśliwie - dodał Perez.

