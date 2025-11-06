Pierwszy tydzień listopada został zarezerwowany na emocje związane z kolejnymi pojedynkami w europejskich pucharach. Wtorek i środa należały do Ligi Mistrzów, gdzie kibice mogli obserwować już czwartą serię spotkań. Czwartek należy natomiast do rozgrywek niższej rangi - Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Mniejszy prestiż nie oznacza jednak mniejszego ładunku emocji towarzyszącemu tym starciom.

Tuż przed piątkowym ogłoszeniem kadry Jana Urbana na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata ostatnią szansę do zaimponowania selekcjonerowi mają polscy piłkarze. Kibice w naszym kraju mogą przeżywać kolejne w tym sezonie wielkie święto. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa po raz kolejny stanęli do walki w fazie ligowej Ligi Konferencji.

O 18:45 swoje spotkania rozpoczęły Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa. "Wojskowi" potyczkę z NK Celje świetnie zaczęli od trafienia Kacpra Urbańskiego z 17. minuty. Po przerwie jednak Słoweńcy doszli do głosu, losy spotkania odmieniły się w przeciągu zaledwie pięciu minut. Trafienia Nikity Iosifova oraz Zana Karnicnika spowodowało porażkę Legii 1:2. Dla stołecznego klubu była to już druga klęska w tej edycji Ligi Konferencji.

Raków Częstochowa drugi raz z rzędu rozgrywał mecz europejskich pucharów w Czechach. "Medaliki" mają za sobą wymagające starcie ze Spartą Praga zakończone bezbramkowym remisem. Częstochowianie mieli szansę na zwycięstwo, lecz z powodu punktu wywiezionego z Czech nikt przy Jasnej Górze nie będzie narzekał.

Po ostatnim blamażu na Gibraltarze zawodnicy Lecha Poznań nie byli traktowani jako faworyci potyczki z Rayo Vallecano. W Madrycie mistrz Polski zaczął znakomicie prowadząc do przerwy 2:0 dzięki trafieniom Luisa Palmy oraz Antoniego Kozubala. Ostatecznie "Kolejorz" wróci do domu bez choćby jednego punktu. Hiszpanie w drugiej połowie wyrównali, a w ostatniej akcji meczu gola na wagę wygranej 3:2 strzelił Alvaro Garcia.

Szalenie blisko premierowej porażki w tym sezonie w europejskich pucharach zanotowali piłkarze Jagiellonii Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca praktycznie do ostatniej akcji meczu przegrywali 0:1 z macedońską Shkendiją Tetovo. Jeden punkt "Jadrze" kapitalnym uderzeniem w ostatniej akcji meczu uratował Sergio Lozano.

Czołówka tabeli Ligi Konferencji i miejsca polskich klubów

1. Samsunspor - 9 pkt, bilans bramkowy 7:0

2. Celje - 9 pkt, 7:2

3. Mainz - 9 pkt, 4:1

4. AEK Larnaka - 7 pkt, 5:0

5. Lausanne-Sport - 7 pkt, 5:1

6. Rayo Vallecano - 7 pkt, 7:4

7. RC Strasbourg - 7 pkt, 5:3

8. Fiorentina - 6 pkt, 6:2

9. Crystal Palace - 6 pkt, 5:2

10. Szachtar Donieck - 6 pkt, 6:4

(...)

12. Raków Częstochowa - 5 pkt, 3:1

(...)

14. Jagiellonia Białystok - 5 pkt, 3:2

(...)

23. Lech Poznań - 3 pkt, 7:6

(...)

25. Legia Warszawa - 3 pkt, 3:4

Faza ligowa Ligi Konferencji składa się z 36 drużyn. Każda z nich ma do rozegrania łącznie sześć spotkań. Drużyny z miejsc 1-8 na koniec rywalizacji awansują do 1/8 finału. Zespoły z lokat 9-24 o awans do kolejnej fazy powalczą w fazie play-off. Najsłabsze 12 drużyn w grudniu pożegna się z dalszą rywalizacją w europejskich pucharach.

TOP 5 bramek w meczach polskich drużyn w Lidze Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Urbański w środku Leszek Szymański PAP

Radość Luisa Palmy po trafieniu na 1:0 dla Lecha JUANJO MARTIN PAP/EPA

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News