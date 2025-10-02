Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak rozpoczęło się polskie strzelanie w Lidze Konferencji. Między czterema rywalami [WIDEO]

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W czwartek rozpoczęła się kolejna edycja fazy ligowej Ligi Konferencji. Ten sezon jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy możemy obserwować w akcji aż cztery polskie kluby. Premierowa bramka padła w Poznaniu. W 13. minucie Luis Palma wykorzystał serię błędów Rapida Wiedeń i wyprowadził "Kolejorza" na prowadzenie.

Luis Palma świętujący pierwszego gola polskiego zespołu w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26
Luis Palma świętujący pierwszego gola polskiego zespołu w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26PAWEL JASKOLKANewspix.pl

Lech Poznań jako mistrz Polski nowy sezon rozpoczynał z wielkimi ambicjami na występy w elitarnej Lidze Mistrzów. Tego "Kolejorzowi" rzecz jasna nie udało się spełnić, lecz kibice i tak mają z czego się cieszyć. Wygrany dwumecz z Breidablikiem z lipca zapewnił Lechowi grę w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Na start zasadniczej fazy do Poznania przyleciał wymagający rywal. Rapid Wiedeń w poprzednim sezonie dotarł aż do 1/4 finału Ligi Konferencji, a w tegorocznej kampanii również spisuje się znakomicie, okupując pozycję lidera austriackiej Bundesligi.

Austriacy zadbali o zastrzyk emocji już od pierwszych sekund spotkania. Nie minęła nawet minuta od pierwszego gwizdka, a piłka zatrzepotała w siatce bramki strzeżonej przez Bartosza Mrozka. Miejscowi mogli jednak odetchnąć z ulgą. Prowadzący ten mecz Rob Hennessy przytomnie dostrzegł i odgwizdał pozycję spaloną zawodnika Rapida.

Zobacz również:

Legia Warszawa
Liga Konferencji

Legia otrzymała ostrzeżenie, tuż przed meczem z Turkami. "Nie odpuszczą"

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Kapitalny start Lecha Poznań. W 13. minucie padł pierwszy "polski" gol w fazie ligowej Ligi Konferencji

    Później jednak wszystko układało się zgodnie z oczekiwaniami kibiców Lecha. Pierwszą świetną okazję do wyprowadzenia gospodarzy na prowadzenie w 11. minucie miał Mikael Ishak. Szwed otrzymał piłkę w polu karnym, lecz w dogodnej sytuacji strzelił mocno, lecz niecelnie. Futbolówka po jego próbie poszybowała wysoko nad poprzeczką. Na szczęście dla kibiców Lecha, chwilę później inny z piłkarzy Lecha popisał się zdecydowanie większą precyzją.

    W 13. minucie z prawej flanki futbolówkę dośrodkowywał Joel Pereiera. Dogranie Portugalczyka z łatwością wychwycił bramkarz Rapidu Niklas Hedl, który zdecydował się na wypiąstkowanie piłki z własnej "piątki". Nie wykonał tego zbyt precyzyjnie, a w całej sytuacji nie pomogli mu źle ustawieni partnerzy z bloku defensywnego. Piłka trafiła pod nogi Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu otrzymał na tyle dużo miejsca, że precyzyjnym uderzeniem wyprowadził Lecha na prowadzenie. Na linii strzału znajdowało się aż czterech defensorów Rapida, lecz każdy z nich był bezsilny w tej sytuacji. Było to pierwsze trafienie polskiego zespołu w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2025/26.

    Świetnie dysponowany w ostatnich tygodniach Palma nie miał zamiaru zwalniać tempa. Zaledwie osiem minut później ponownie zaatakował bramkę przeciwnika, a Hedl zachował się jeszcze gorzej, niż przy stracie pierwszego gola. Honduranin oddał niezbyt groźny strzał, z którym jednak bramkarz Rapidu miał ogromne problemy. 24-letni Austriak "wypluł" futbolówkę, z czego momentalnie skorzystał Ishak. Lech w 21. minucie prowadził już 2:0 z Rapidem. Prowadzenie mogło być jeszcze bardziej okazałe, lecz w 34. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Ishak.

    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 29.09.2025. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

    Zobacz również:

    Jesus Imaz (z prawej) trafił do siatki dwukrotnie, ale z bramki cieszył się tylko raz
    Liga Konferencji

    Męczarnie Jagiellonii. Debiutant się postawił. Dwa "skasowane" gole i czerwona kartka

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Piłkarze dwóch drużyn w trakcie dynamicznej akcji na boisku, jeden z nich ubrany w niebieski strój, biegnie z piłką, w tle widoczni kibice na stadionie, na trybunach transparent z napisem „KKS 1922 LEC” oraz tłum fanów ubrany w klubowe kolory.
    Lech Poznań - Jagiellonia BiałystokPAP/Jakub KaczmarczykPAP
    Piłkarz w niebieskiej koszulce drybluje piłkę po murawie stadionu, w tle widoczny kolejny zawodnik oraz kibice na trybunach.
    Joel Pereira, Lech PoznańMonika WantołaINTERIA.PL
    Mężczyzna siedzący przy mikrofonie podczas konferencji prasowej, ubrany w sportową kurtkę z herbem klubu sportowego, w tle kolorowe logotypy sponsorów i organizatorów.
    Trener Niels Frederiksen przed meczem Lech - RapidJakub KaczmarczykPAP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja