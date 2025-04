Tak kibice przywitali piłkarzy Jagiellonii. Oprawa z przesłaniem w Białymstoku

Jak można było się spodziewać, kibice tłumnie przybyli na stadion w Białymstoku, by zobaczyć hitowe starcie Jagiellonii z Realem Betis. Mistrzowie Polski walczą o to, by odrobić dwubramkową stratę z pierwszego spotkania i wyrównać stan rywalizacji w dwumeczu. Atmosfera jest znakomita, a najzagorzalsi fani "Dumy Podlasia" przygotowali z tej okazji specjalną oprawę z hasłem "Never give up".