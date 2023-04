Szok w składzie Lecha. Co miał na myśli trener van den Brom?

- Pewnych rzeczy nie zmienimy, choćby tego, że w Poznaniu przegraliśmy 1-4 . To było rozczarowujące dla zespołu, sztabu, każdego kibica w Polsce. Taka jest piłka, musimy pokazać we Florencji, że potrafimy grać lepiej. I że możemy zagrać lepiej - mówił w środę trener Lecha John van den Brom .

Zaskakujący skład Lecha Poznań. Dwie duże niespodzianki

Są też i przyjemne niespodzianki. Uraz z meczu z Legią Warszawa wyleczył Jesper Karlström i to on, razem z Radosławem Murawskim, ma dbać o bezpieczeństwo w środkowej strefie. Po wyleczeniu kontuzji doznanej dziewięć dni temu grać też może Filip Dagerstål, co może mieć ważne znaczenie. Lubomir Šatka w pierwszym spotkaniu z Fiorentiną, ale także w starciu z Legią, prezentował się bowiem kiepsko.