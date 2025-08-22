"Szkoda, że UEFA nie wymyśliła dla Polski jeszcze jednego pucharu"

Lech Poznań się skompromitował. Nie chcę nawet słuchać o tym, że sytuacja kadrowa była taka, że na prawą obronę rozpatrywany był bezatutowy Bryan Fiabema, a ostatecznie zagrał Alex Douglas, który na stadion dotarł prosto z pokoju rehabilitacyjnego. Zresztą zagrał i tak tylko połowę meczu. Kontuzje są naturalne w piłce, dziś się posypał Lech, innym razem posypie się ktoś inny. Ale tam jest jakiś głębszy problem. Wystarczy spojrzeć dziś na Mateusza Skrzypczaka, by wykiełkowała myśl: ten piłkarz trzy miesiące temu był najlepszym obrońcą w Polsce. Rozpatrywaliśmy go jako opcję na środek obrony na najważniejszy mecz eliminacji mundialu z Finlandią. Żadna kontuzja nie usprawiedliwia tego, jak on dziś wygląda i jakie błędy popełnia. Zastanawiam się, czy tutaj ta wymarzona koszulka Lecha - z racji tego właśnie, że wymarzona - jest za ciężka, czy problem leży jeszcze głębiej. Bo przecież Skrzypczak był doskonały, a nagle jakby oduczył się grać w piłkę. Pół roku temu Jagiellonia grała z innym belgijskim klubem, z Cercle Brugge. W tamtym meczu stoper Lecha był nie do minięcia, do tego rozgrywał piłkę jak środkowy pomocnik, groźnie strzelał na bramkę. Był skuteczny w wysokim odbiorze, można było na nim opierać się przy fazach przejściowych. Dziś gra z innymi Belgami i nie zostało z tego nic.

To nie tylko kwestia kontuzji w Lechu

Nie chcę tutaj winić Mateusza, bo przecież nie on sam przegrał mecz, choć nie rozumiem, jak piłkarz, który był tak mocny, dziś tak bardzo nie wie, co się dzieje wokół niego - jak przy golu na 2:1. Do różnych wniosków można dojść, różne można rozpatrywać - też te związane z wpływem trenera. Adrian Siemieniec regularnie buduje zawodników. Może tylko u niego są lepsi, niż byliby gdziekolwiek indziej?

Podaję go jako przykład, bo to zdrowy podstawowy piłkarz Lecha, a być może zaraz zaczną się wymówki, że wszystko w Poznaniu rozbiła fala kontuzji. Lech w tym sezonie stracił 21 goli w 10 meczach. Czy były kontuzje, czy nie. Czy na środku grał Alex Douglas z Antonio Miliciem, czy Milić ze Skrzypczakiem. Generalnie coraz częściej można mieć wrażenie, że tutaj nie bardzo jest pomysł, jak wyleczyć sytuację. 10 meczów, zero poprawy, o ile nie jest coraz gorzej. Patrząc na to, jak wygląda Lech, to na spadku do Ligi Konferencji tylko skorzysta. Poprawi klubowy ranking, zarobi więcej, niż zarobiłby w Lidze Europy, ale nie da się uciec od tego, że mistrz Polski nie tyle nie wchodzi do Ligi Europy, ile przegrywa ją o kilka poziomów.

Nie uważałem, że Genk jest dla Lecha papierkiem lakmusowym. Raczej mówiłem, że to mocniejszy rywal niż Crvena zvezda. Zakładałem porażkę, ale Lech postanowił pokazać, że to nie jest tylko kwestia niefartownego losowania, a kilometrów, jakie dzielą nas od sensownej piłki.

Niedługo nadejdzie gamechanger. Wykorzystamy go?

Może to skrajność, może nawet przesadzona, bo rok temu Legia ogrywała Betis, a Jagiellonia Kopenhagę, i takie wyciąganie wniosków na bazie jednego meczu może być błędne, ale trudno nie być rozczarowanym po takim meczu, nawet jeśli na nic się w nim nie liczyło. Chciałoby się wierzyć, że gdy już w rankingu osiągniemy pozycję, która zagwarantuje naszym drużynom dwa-trzy pewne miejsca w fazie ligowej pucharów, a to lada moment nastąpi, to zaczniemy też pasować do Ligi Europy.

Dwie-trzy pewne drużyny to gamechanger w planowaniu kadry. Już nie trzeba się zastanawiać, czy inwestować dużo i maksymalizować szanse na awans, czy jednak nie, bo jak się przesadzi, to zostanie się bez pucharów, za to z drogą i dużą kadrą. Chciałoby się wierzyć, że możliwość takiego zaplanowania kadry sprawi, że o ile dziś nie jesteśmy gotowi na Ligę Europy, to gdy ranking da nam ją z urzędu, to już gotowi będziemy. Ale później można spojrzeć, ile luk jest w kadrach naszych zespołów na puchary i się zastanowić, czy to się bierze tylko ze strachu przed przeinwestowaniem, czy z braku odpowiednich umiejętności w ocenie potencjału zawodnika. Przykładowo, zostając przy Lechu - Michał Gurgul od początku sezonu jest zapalnikiem i kontuzje nie mają z tym nic wspólnego. Gurgul był przewidziany w tej kadrze, jako pełnoprawny piłkarz do rywalizacji na lewej obronie, bo uznano, że to dobra jakość, która się obroni. Idąc dalej - o tym, że Afonso Sousa odejdzie, można było przeczytać już kilka miesięcy temu. Kluczowy piłkarzy, który prowadził do mistrzostwa, po poszukiwaniach został zastąpiony przez Pablo Rodrigueza, który nie wygląda, jakby był, chociaż połową Sousy.

Martwią starania o Ligę Europy

W czwartek do rankingu krajowego zarobiliśmy 0,75 punktu na trzech zwycięstwach Jagiellonii, Rakowa i Legii, ale już tak mam od pewnego czasu, że nie umiem bezkrytycznie patrzeć na ranking. Cieszę się z niego, dostrzegam w nim gigantyczną szansę na wzrost ligi, ale przy tej całej radości, że zaraz będziemy w top 12 lig w Europie, a może i top 10, trudno nie czuć niesmaku spowodowanego dystansem, który realnie dzieli nas dziś od tej najpoważniejszej piłki. Legia przegrywa z Larnaką i nie chodzi nawet o 1:4 na Cyprze (niech będzie, że przegrała tyle, bo było za gorąco). Gorzej, że tydzień później miała mecz u siebie i sporą jego część rozgrywała z przewagą zawodnika. W tym czasie zrobiła jedną akcję, która jakkolwiek zagrażała rywalowi (a potrzebowała jeszcze dwóch goli).

My wreszcie awansujemy do tej Ligi Europy, ba my w ciągu trzech lat znajdziemy się w Lidze Mistrzów, ale tak zwyczajnie dobrze by było po drodze pokazać, że zrobiliśmy ten krok do przodu, jeśli chodzi o nasze czołowe drużyny. Bo to, że reszta ligi rośnie i wchodzi całą ławą do Ligi Konferencji to jedno, ale nasze czołowe drużyny nie rosną. One weszły na jako-taki poziom, który uprawnia do gry w Lidze Konferencji, ale brak w tym wszystkim stempla jakości, który pozwoli powiedzieć: patrzcie, jak nasz mistrz się rozwija. Jak umiejętnie konstruuje kadrę. Jak urósł z poziomu Ligi Konferencji do Ligi Europy.

Jagiellonia wzorem?

Będę się upierał - naprawdę rozwinęliśmy ligę. Ale znów mam wrażenie, że nasza czołówka, zamiast iść za ciosem, stanęła w miejscu. Dość wysokim, gdy się popatrzy, gdzie my byliśmy trzy lata temu, ale dość niskim, gdy się popatrzy, ile brakuje jeszcze do sufitu. Dziś jedyna moja nadzieja jest taka, że ranking pozwoli wyżej skakać, ale później sobie przypominam, jak niektóre kluby konstruują kadry, i jestem pełen obaw.

Ostatnio publikowaliśmy w Interii wywiad z Łukaszem Masłowskim. Dyrektor sportowy Jagiellonii mówił tak: - Szykowaliśmy się z Adrianem (Siemieńcem) do meczu z Cracovią i zastanawialiśmy się, jak ułożyć jedenastkę. Stworzyliśmy jakąś koncepcję na nią, która ostatecznie nie odbiegła jakoś mocno od prawdziwej jedenastki na ten mecz. I w tej jedenastce było dziesięciu piłkarzy z potencjałem sprzedażowym.

W tym oknie do Jagiellonii dołączyło trzech piłkarzy U-23, sześciu U-24. Do tego w Białymstoku wprowadzają Oskara Pietuszewskiego. Wcześniej, po transferze sprzed pół roku, 23-letniego Norberta Wojtuszka. Coraz więcej szans dostaje 18-letni Bartosz Mazurek. I jeśli Genk buduje drużynę z maksymalnym przyłożeniem wagi, by składała się z 23-24-letnich piłkarzy, to myślę, że Jagiellonia zaczyna coś takiego robić w Polsce. Jeśli na bazie wygranej 5:1 z Lechem zrobimy z Genku wzór, to chyba mamy klub, który próbuje coś takiego tworzyć u nas w kraju. Jest więc nadzieja, lecz ona zależy od tego, jacy ludzie ją zasiewają.

W rankingu jak zwykle, czyli dobrze

Mimo porażki Lecha rankingowo ten tydzień był bardzo korzystny. Wygrane Legii, Jagiellonii i Rakowa pozwoliły zmniejszyć stratę do Norwegii do 0,162 punktu. Nad Duńczykami powiększyliśmy przewagę i aktualnie wynosi prawie dwa punkty, Austriacy stracili nas z radaru, bo tam już są prawie cztery punkty, a nad Szwajcarami mamy ponad pięć punktów przewagi. To brzmi o tyle absurdalnie, że przecież my się dopiero biliśmy o 15. miejsce i uzyskaliśmy je "na styku". Teraz - śmiem twierdzić - że utrzymalibyśmy je, gdybyśmy przegrali wszystkie mecze do końca sezonu - bo wątpię, że Szwajcarzy tyle nawygrywają, zwłaszcza że ich Lugano już odpadło, a i kolejne straty są realne.

Dlatego - a już na pewno, jak wprowadzimy całą czwórkę - czeka nas sezon wyłącznie patrzenia w górę. Na Grecję - obecnie niespełna dwa punkty straty - i na Czechy, do których tracimy około pięciu punktów, i do których warto odrabiać także w kontekście następnego sezonu. Jeśli nadrobimy trzy z tych pięciu punktów, kolejny sezon zaczniemy w top 10 rankingu, już przed Czechami. I będziemy bronić top 10, by być tam i na koniec sezonu.

Piłkarze Lecha Poznań w 4. rundzie eliminacji do Ligi Europy Lukasz Gdak East News

Piłkarze Jagiellonii Micha³ Zieliñski PAP

Piłkarze Legii Warszawa ROBERT PERRY PAP/EPA