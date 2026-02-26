Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca osiągnęła historyczne sukcesy. Zaczęło się od jedynego dotychczas dla klubu mistrzostwa Polski wywalczonego przed dwoma laty. W pamięci kibiców wciąż pozostaje znakomita kampania w europejskich pucharach z poprzedniego sezonu. "Jaga" wówczas dotarła aż do 1/4 finału Ligi Konferencji, gdzie po wyrównanym boju uległa Betisowi Sevilla, późniejszemu finaliście całych rozgrywek.

Trwająca edycja Ligi Konferencji również jest dla Jagiellonii udana. Klub z Białegostoku przez długi czas pozostawał jedynym polskim zespołem bez porażki (wliczając w to mecze eliminacyjne oraz fazy ligowej). Passę przerwała dopiero porażka z Rayo Vallecano. Klęska z Hiszpanami, a także remisy z AZ Alkmaar oraz Shkendiją Tetovo sprawiły, że drużyna Siemieńca była zmuszona grać w fazie barażowej.

Los nie okazał się łaskawy. "Jaga" o prawo gry w 1/8 finału LK mierzy się z włoską Fiorentiną. Jest to drużyna pozostająca w strefie spadkowej Serie A, lecz powoli wychodząca już z kryzysu. Mecz w Białymstoku dobitnie to pokazał. Do przerwy co prawda był bezbramkowy remis, lecz w drugiej połowie Włosi byli bezlitośni, pokonując lidera Ekstraklasy aż 3:0.

Adrian Siemieniec wprost o swojej przyszłości. Tam chciałby pracować

We Florencji Jagiellonia stanie przed bardzo trudną misją. Odrobienie trzech bramek straty jedynie wyrówna stan dwumeczu, do awansu niezbędne będą kolejne trafienia. Sam Adrian Siemieniec na przedmeczowej konferencji prasowej wyraził nadzieję, że jego drużyna nie przyleciała na "wycieczkę", lecz chce dać z siebie wszystko i postarać się o niespodziankę.

Istotną częścią spotkania z dziennikarzami był temat przyszłości szkoleniowca Jagiellonii. Siemieniec otwarcie odniósł się do kwestii potencjalnego wyjazdu z Polski i kontynuowania kariery w klubie zagranicznym.

- Bardzo często ktoś ocenia mnie przez pryzmat wieku, że brakuje mi doświadczenia, a ja trenerem jestem od krótkiego czasu, natomiast jako trener w ogóle pracuję od czternastu lat, więc trochę doświadczenia mam. Oczywiście jeszcze wszystkiego nie przeżyłem. Natomiast jako trener i tak jak moi piłkarze, którzy jutro wyjdą na boisko, wszyscy mamy marzenia i pewnie te marzenia sprowadzają się w przypadku piłkarzy do gry, a w przypadku moim jako trenera do pracy w topowych ligach europejskich - wyznał Adrian Siemieniec cytowany przez "sport.tvp.pl".

34-latek zdradził również, jaki kierunek jest jednym z jego wymarzonych. Dotychczas trener "Jagi" wstrzymywał się od wygłaszania tego typu opinii. - Nie ma co ukrywać, że Serie A do takich lig należy. Oczywiście droga tutaj jest trudna, ona jest kręta i długa i może prowadzić czasami przez inne miejsca, a nie bezpośrednio tutaj, ale nie będę ukrywał, że praca we Włoszech jest jednym z moich marzeń - dodał trener Jagiellonii.

Rewanżowe spotkanie Jagiellonii z Fiorentiną zostanie rozegrane w czwartek o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1, a relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP

Jagiellonia Białystok Fotokibit/East News East News

Adrian Siemieniec i Manuel Pellegrini Andrzej Iwanczuk East News

Czy Adrian Siemieniec będzie w przyszłym sezonie trenerem Jagiellonii Białystok? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport