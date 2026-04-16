Szansa na wielki mecz w Polsce. Dziś wszystko się wyjaśni

Dzięki budowie nowoczesnych stadionów, polscy kibice w kraju mieli okazję w ostatnich latach zobaczyć kilka prestiżowych spotkań w międzynarodowych rozgrywkach klubowych. W 2015 r. na Stadionie Narodowym rozegrano finał Ligi Europy, w którym Sewilla pokonała Dnipro Dnipropetrovsk 3:2. Z kolei w ubiegłym roku we Wrocławiu spotkały się dwie najlepsze drużyny Ligi Konferencji, a trofeum wzniosła Chelsea, która pokonała w finale Betis 4:1. Teraz, dzięki gościnie Szachtara w Krakowie, kibice być może będą mieli okazję zobaczyć półfinałowe spotkanie Ligi Konferencji.

Szachtar od początku swoich występów w europejskich pucharach rozgrywa mecze przy Reymonta, choć współpraca zaczęła się nie najlepiej. Co prawda w eliminacjach Ligi Europy Ukraińcy przeszli FC Ilves i Besiktas Stambuł, ale w decydującej batalii przegrali z Panathinaikosem Ateny po rzutach karnych i to właśnie na stadionie Wisły.

W Lidze Konferencji Ukraińcom idzie jednak znacznie lepiej. W fazie ligowej zajęli szóste miejsce, następnie wyeliminowali Lecha Poznań (choć w Krakowie przegrali 1:2) i teraz są na idealnej drodze, by odprawić z kwitkiem kolejnego rywala.

W miniony czwartek Szachtar pokonał bowiem przy Reymonta AZ Alkmaar 3:0 i wydaje się, że dziś w Holandii musi tylko postawić kropkę nad "i".

Czeka nas bardzo ważny mecz. Mam ogromny szacunek dla holenderskiej kultury piłkarskiej i sposobu gry. Zrobimy jednak wszystko, by odnieść sukces. To będzie trudne spotkanie, ale jesteśmy gotowi psychicznie – podkreśla Arda Turan, trener Szachtara.

Jeśli Ukraińcy awansują do półfinału, to zmierzą się w nim ze zwycięzcą pary Crystal Palace - Fiorentina. W pierwszym spotkaniu górą byli Anglicy, którzy na swoim stadionie wygrali 3:0 (rewanż dziś o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Extra 2).

AZ Alkmaar - Szachtar Donieck. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Rewanżowe spotkanie ćwierćfinału AZ Alkmaar - Szachtar Donieck rozpocznie się dziś o godz. 18:45, transmisja w Polsat Sport Extra 1.

Aleksandra Szczygłowska: Nie będę zdradzać szczegółów tej wygranej Polsat Sport