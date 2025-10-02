Szalony eksperyment Iordanescu w Warszawie. Łazienkowska uciszona, zdecydował szybki gol

Legia Warszawa marzy o odzyskaniu tytułu mistrzów Polski. Trener Edward Iordanescu jest jednak kolejnym, który musi pogodzić grę w rozgrywkach ligowych z występami na europejskiej arenie. "Wojskowi" w Ekstraklasie prezentuje się naprawdę nieźle i z pewnością nie sposób w tym momencie wykluczyć ją z wyścigu o tytuł najlepszej drużyny piłkarskiej w Polsce.

Po dziewięciu rozegranych meczach ekipa ze stolicy ma na swoim koncie dokładnie 15 punktów i do pierwszego Górnika Zabrze traci cztery oczka, mając jeszcze do rozegrania jeden zaległy mecz. Właśnie z ekipą z Zabrza Legia zmierzy się w kolejnej serii gier PKO Ekstraklasy. Na kilka dni przed tym spotkaniem przyszedł czas na próbę udanego otwarcia rywalizacji o triumf w Lidze Konferencji Europy.

Porażka na otwarcie. Nieudany eksperyment trenera Iordanescu

Na stadion przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie przyjechali piłkarze Samsunsporu. Największą nowością w składzie "Wojskowych" była obecność w wyjściowej jedenastce Kacpra Urbańskiego, dla którego był to debiut w wyjściowym składzie Legii. Oprócz Urbańskiego trener Iordanescu postawił na dość eksperymentalne zestawienie bez kilku kluczowych zawodników.

Spotkanie rozpoczęło się niestety źle dla Legii Warszawa. Eksperymentalny skład szybko dał o sobie znać. Już w 10. minucie goście wyszli z pierwszą bardzo groźną kontrą, wykorzystując niesamowitą szybkość 24-letniego Musaby. Holender dostał piłkę pod nogi bardzo daleko od bramki Legii. Popędził skrzydłem aż do pola karnego Kacpra Tobiasza i finalnie pokonał golkiper "Wojskowych" precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę.

Od gola z każdą kolejną minutą Legia zdawała się rosnąć, ale ostatecznie tak naprawdę na niewiele się to zdało, bo piłkarze gospodarzy nie oddali w pierwszej połowie nawet celnego strzału i do przerwy niespodziewanie przegrywali 0:1. W drugą część rywalizacji Legia weszła z dużą energią. Najpierw groźnie z dystansu kopnął Wojciech Urbański, ale piłka odbiła się od słupka, a chwilę później równie niebezpiecznym strzałem głową popisał się Colak.

Piłka do siatki nie wpadła, ale widać było, że piłkarze Iordanescu wyszli na murawę z jasnym celem. W 63. minucie Legia wciąż przegrywała, więc rumuński szkoleniowiec zdecydował się na potrójną zmianę. Ta przyniosła efekt bardzo późno, bo dopiero w 80. minucie. Doskonałą piłkę w pole karne z rzutu rożnego posłał Biczachczjan, a tam najlepiej zachował się wprowadzony z ławki Rajović, który wpakował piłkę do siatki. Niestety po szybkiej analizie gola anulowano z powodu spalonego.

W ostatnich minutach rywalizacji więcej działo się jeśli chodzi o pojedynki na argumenty słowne, przez co posypały się żółte kartki. Próba wyprowadzenia rywali z równowagi nie przyniosła jednak żadnego efektu. Legia przegrała 0:1 i jako jedyna z polskich drużyn w pierwszej kolejce przegrała.

Statystyki meczu Legia Warszawa 0 - 1 Samsunspor Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 17 5 Strzały celne 1 2 Strzały niecelne 12 2 Strzały zablokowane 4 1 Ataki 108 51

Artur Jędrzejczyk: Nie pozwolę na to, żeby ktoś startował do mojego młodszego kolegi

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kacper Tobiasz w meczu Legii z Hibernianem Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP