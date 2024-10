Szalone otwarcie polskich klubów w Lidze Konferencji. Zaskakujący lider [TABELA]

Liga Konferencji rozpoczęła się jako ostatnia spośród wszystkich europejskich rozgrywek międzyklubowych . Na początku kibice emocjonowali się Ligą Mistrzów , następnie Ligą Europy , aż wreszcie na początku października przyszedł czas na rywalizacje z udziałem dwóch polskich zespołów. Pierwsi na placu boju pojawili się podopieczni Goncalo Feio . Nad Portugalczykiem zawisły czarne chmury, ale jego podopieczni w konfrontacji z Realem Betis stanęli akurat na wysokości zadania. O triumfie "Wojskowych" zdecydowała bramka autorstwa Steve’a Kapaudiego. Następnie miejscowi nie popełniali błędów w obronie i dowieźli korzystny rezultat do ostatniego gwizdka arbitra.

Na wielkie brawa za cenny triumf zasłużył każdy ze zwycięskiego obozu. Media w samych superlatywach rozpisywały się zwłaszcza nad Maxi Oyedele. "Jakość z piłką przy nodze. Osobowość i charakter. Mądrość wyborów: kiedy zaatakować, kiedy przenieść ciężar gry. To nie jest przypadek, że Bruno Fernandes mówił, że jest w szoku, że Machester United nam go oddał, bo w czasie ich okresu przygotowawczego był świetny" - chwalił go wspomniany wcześniej Goncalo Feio. Fani Legii mają się z naprawdę czego cieszyć.