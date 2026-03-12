Szalona kanonada w pucharach. Pada gol za golem. Polski rekord zagrożony

Lech Poznań przegrał z Szachtarem Donieck 1:3 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Honorową bramkę dla pokonanych zdobył Mikael Ishak. Zaraz po tym jak zameldował się na liście strzelców, w sieci pojawiło się zestawienie, które dla wielu kibiców może się okazać zdumiewające.

Jak wylicza Cezary Kawęcki, specjalizujący się w futbolowych statystykach, w europejskich pucharach szwedzki snajper zdobył dla Lecha już 29 bramek. Jeśli chodzi o występy polskich klubów na scenie międzynarodowej, lepszym wynikiem może się poszczycić tylko Włodzimierz Lubański.

Mikael Ishak już tylko krok za polską legendą. Zanosi się na absolutny rekord w europejskich pucharach

Lech nie był faworytem w starciu z Szachtarem, dysponującym nieobliczalnym potencjałem ofensywnym - głównie za sprawą brazylijskich egzekutorów. Po dwubramkowej porażce losy awansu w teorii pozostają otwarte. Trafienie mistrzów Polski z 70. minuty może się okazać w ostatecznym rozrachunku bezcenne.

Ishak gra w barwach poznańskiej drużyny od lata 2020 roku. Choć regularnie pokonuje bramkarzy rywali - w każdym sezonie powyżej 10 goli na koncie - nie udało mu się sięgnąć po tytuł króla strzelców Ekstraklasy. Dwukrotnie za to cieszył się z mistrzostwa Polski (2022, 2025).

Wiele wskazuje na to, że zawodnikowi kończącemu w tym miesiącu 33 lata, uda się poprawić znakomity wynik 79-letniego obecnie Lubańskiego. Ten reprezentował barwy Górnika Zabrze w latach 1963-75. W europejskich pucharach zdobył dla śląskiego klubu 30 bramek, jedną więcej niż Ishak.

Lubański ma jednak w CV coś, o czym napastnik Lecha może tylko pomarzyć. Chodzi o finał nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharów z sezonu 1969/70. Zabrzanie ulegli w Wiedniu ekipie Manchesteru City 1:2, ale tak daleko nie dotarł żaden inny polski zespół klubowy.

Mikael Ishak

Mikael Ishak

