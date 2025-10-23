Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szachtar - Legia. Liga Konferencji. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa w drugim meczu tegorocznej Ligi Konferencji zagra z Szachtarem Donieck. Mimo że spotkanie zostanie rozegrane w Polsce, to Warszawiacy nie będą jego gospodarzem. O której godzinie mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, stream. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa w 2. kolejce Ligi Konferencji zagra z Szachtarem Donieck
Legia Warszawa w 2. kolejce Ligi Konferencji zagra z Szachtarem DonieckPawel Andrachiewicz Newspix.pl

Mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Samsunspor. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Liga Konferencji. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Ostatnie tygodnie w Legii Warszawa są bardzo gorące. Temperatura zaczęła się podnosić od porażki drużyny prowadzonej przez Edwarda Iordanescu w 1. kolejce Ligi Konferencji z Samsunsporem. Rumun wystawił wówczas rezerwowy skład, po to, by wystawić najsilniejszą "11" na mecz z Górnikiem Zabrze, który Legia... przegrała 1:3.

Rezultaty decyzji podejmowanych przez Iordanescu spotkały się z potężną krytyką, a sytuację zaogniła trzecia z rzędu porażka, tym razem z Zagłębiem Lubin (1:3). Posada szkoleniowca zdaje się wisieć na włosku, a przed Legią przecież bardzo trudne mecze z Szachtarem Donieck i Lechem Poznań.

To właśnie ekipa z Doniecka będzie najbliższym rywalem "Legionistów" w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Mecz zostanie rozegrany w Polsce, a konkretnie w Krakowie, ponieważ Szachtar spotkania międzynarodowe musi rozgrywać na stadionie Wisły. W pierwszym meczu rozgrywek Ukraińcy pokonali na wyjeździe Aberdeen 3:2, a w ostatniej ligowej kolejce zaliczyli potknięcie, remisując 0:0 z Polssią Żytomierz, co doprowadziło do utraty pozycji lidera w ukraińskiej Premier Lidze i spadku na drugą pozycję.

Liga Konferencji
2 kolejka
23.10.2025
18:45
Do meczu:
Wszystko o meczu

Mecz Szachtar Donieck - Legia Warszawa w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny podczas El Clasico
La Liga

Talizman FC Barcelony na El Clasico. Tak się zdobywa trofea, ale teraz najtrudniejszy sprawdzian

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jedrzejowski/REPORTEREast News
Piłkarze w pomarańczowo-czarnych strojach na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki zawodników rywali oraz trybuny pełne kibiców.
Szachtar Donieck będzie kolejnym rywalem Legii w Lidze KonferencjiMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja